Премьер-лига
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18-летний форвард Шахтера Вьюнник дебютировал в УПЛ
В Лиге чемпионов парень уже играл
18-летний форвард "
Для нападающего это первый матч в украинской Премьер-Лиге.
Ранее нападающий сыграл 1 матч в Лиге чемпионов – вышел в стартовом составе на поединок с "Реалом" (3:2).
Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.
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Комментарии (1)
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megrivan (Курячі Лози)
30.10.2020 в 19:05
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