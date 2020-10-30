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18-летний форвард Шахтера Вьюнник дебютировал в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

В Лиге чемпионов парень уже играл

18-летний форвард Шахтера Вьюнник дебютировал в УПЛ
Новина українською

18-летний форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник вышел в стартовом составе своей команды на матч 8-го тура УПЛ с "Мариуполем".

Для нападающего это первый матч в украинской Премьер-Лиге.

Ранее нападающий сыграл 1 матч в Лиге чемпионов – вышел в стартовом составе на поединок с "Реалом" (3:2).

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Богдан Вьюнник
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Комментарии (1)
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megrivan (Курячі Лози)
30.10.2020 в 19:05
Его специально выпустили в этом матче, чтобы селекционеры Мариуполя решили, имеет ли смысл брать его зимой в аренду?
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