18-летний форвард Шахтера Вьюнник дебютировал в УПЛ

18-летний форвард " Шахтера " Богдан Вьюнник вышел в стартовом составе своей команды на матч 8-го тура УПЛ с "Мариуполем".

Для нападающего это первый матч в украинской Премьер-Лиге.

Ранее нападающий сыграл 1 матч в Лиге чемпионов – вышел в стартовом составе на поединок с "Реалом" (3:2).

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.