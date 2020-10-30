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Премьер-лига

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Денисов: УПЛ настаивает, что трансляции матчей лиги должны быть платными

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендир ТК Футбол рассказал о несостоявшейся монополии в УПЛ

Денисов: УПЛ настаивает, что трансляции матчей лиги должны быть платными
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, почему каналы не являются монополистами в Украине различных футбольных Лиг, в том числе и УПЛ.

"На сегодняшний день на телеканале "Футбол" сосредоточены Лига чемпионов и УПЛ, которые в чистом виде не являются эксклюзивными продуктами. Таковыми у нас являются итальянский чемпионат, голландский и так далее. Этого достаточно, чтобы развивать бизнес и постараться сделать его успешным в будущем. На сегодня он с точки зрения рентабельности не является.

На рынке существует "Setanta", на которой сосредоточен английский футбол. Также есть сервис "MEGOGO", который предоставляет право посмотреть Ла Лигу, Бундеслигу и так далее.

Читайте такжеДенисов: Если вы платите за просмотр УПЛ, значит вы поддерживаете наши клубы

По УПЛ - полтора года назад состоялся тендер. Если бы мы были монополистами, значит мы каким-то образом должны были устранить конкурентов. Но мы точно не закрывали спортивные редакции на других каналах и никому не препятствовали участвовать в тендере. Когда мы пришли в очередь за правами на Украинскую Премьер-Лигу, оказалось, что мы не только первые в этой очереди, но и последние.

Причин очень много. В стране низкий уровень борьбы с пиратством. Ни одного зарубежного вещателя такой "прикол" с правами не устроит. Легче приобрести зарубежный ведущий чемпионат. Ты получаешь сигнал со спутника, на стульчик садится комментатор, работает, красивая картинка... Это и все затраты. В УПЛ ты покупаешь права, а потом оказывается, что часть из них тебе не достается, потому что в самой Премьер-Лиге не могут договориться. Также вопрос продакшна - это 10-12 тысяч долларов на трансляцию одного матча.

Для нас не проблема, если еще кто-то будет транслировать УПЛ. Нам важно, чтобы эти трансляции ложились в логику Премьер-Лиги. Она настаивает, что трансляции должны быть платными. Там прекрасно понимают, что единственный мощный доход для лиги - это поступления от телеправ. Второй вещатель должен быть таким же, тогда Премьер-Лига будет развиваться", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол телепул
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (23)
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Vetgame
30.10.2020 в 21:31
А кто же будет платить? В Украине таких желающих нет вроде
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0
0
Vlad21
30.10.2020 в 21:29
Если вы хотите уничтожить футбол в Украине - транслируйте бесплатно нам Английский, Итальянский, Немецкий футбол. И это в то время когда идут матчи наших Украинских команд. Нам не интересно смотреть иностранный футбол на наших Украинских каналах для народа Украины. Сделайте этот иностранный футбол платным и кому он будет интересен и нужен, они заплатят за него. А для народа показывайте, на доступных каналах, наш отечественный ФУТБОЛ где играют наши Украинские команды. А футболы Европейских стран крутите на своих каналах - Футбол1,Футбол2, Футбол3, Футбол4 и так далее и обязательно только за деньги. Раньше дети играли в футбол и знали кто и когда играет, знали многих ведущих футболистов Украины и нашей сборной. А сейчас - на вопрос кто играет и с кем, - не знают, смотреть негде, у нас нет таких каналов Футбол1,2,3,4,5. Позор. Что сделали эти Денисовы для будущего футбола нашей Украины, для наших детей. Убрали отечественный футбол с доступных каналов для народа и набивают себе карманы за счет этого??? Футбольных площадок, слава Богу, построили в большинстве школ, а смотреть футбол - где???, - с кого брать пример, кому подражать. Да, мы знаем и помним Блохина, Реброва, Демьяненка и многих других, им подражали, на них смотрели, они были кумиры наших юных футболистов. Если эти Денисовы и подобные ему умные - организуйте для детей и бесплатные просмотры футболов наших Украинских команд как в чемпионате так и в ЛЧ, ЛЕ. Делайте фан зоны для детворы на этих построенных футбольных площадках при школах, может тогда и увеличится интерес детворы. А пока вы на этом зарабатываете деньги - детвора начинает интересоваться другим, а дальше и вовсе забудут про ваш Великий футбол. Езжайте в Бразилию узнайте и поучитесь у них, спросите у них - Бразильских мальчишек - почему у них футбол это образ жизни. Обидно за державу. Так и хочется сказать - вы не собираетесь жить в этой стране, накосите бабла и свалите. А как же нам простому народу?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
30.10.2020 в 21:22
Создайте продукт, а потом умничайте. Арендуполь-Шахтер Киев - это апофеоз матчей УПЛ. Кто такое захочет смотреть ещё и за деньги???
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+2
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
30.10.2020 в 21:13
Упл и так никто не смотрит, будет вообще, абсолютный 0! Прежде чем продать качественный продукт, нужно создать на него спрос.. Лично я не вижу, чтоб федерация что то делала для этого!
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+1
-1
avatar
genpet (Николаев)
30.10.2020 в 21:08
Ларчик открывается просто - разогнать руководство УПЛ . Это они привыкшие к баснословным гонорарам, сейчас все ставят на платную основу и практически гробят украинский футбол и интерес к нему.
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+1
0
Nikon7171717 (Днепродзержинск )
30.10.2020 в 21:06
В інтернеті іповно теканалів на різних мовах любого чемпіонату і тут мягко качучи Денисов каже не правду.Чому не платять,а тому що не цікаво- чемпіоном стає Одна команда,яка за фінанспличні умовами вище всіх,плюс тепличні умови.На додачу коментарори і так звані експерти працюють на одну команду.Що тут таке цікаве?
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+2
0
Бэркамп (Херсон)
30.10.2020 в 21:05
Это единственный путь развития
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
30.10.2020 в 21:01
УПЛ настаивает, но это не точно:)
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
30.10.2020 в 20:57
Не лучшее время для развития платного футбола на тв. Кризис, пандемия. Людей отучают от живого футбола. И это намного ужаснее платного тв!!!! На сегодня платных платформ много и тех кто им платит тоже не мало ... социальное расслоение. Кто-то смотрит платно АПЛ, а кто-то пьёт пиво на эту сумму ...
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0
-1
Football1 (Франкфурт на Майне)
30.10.2020 в 20:50
Да, да. Давайте поговорим о платном вещании в стране, где почти всех сделали нищими...
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+4
0
Карпатий(Штати) (Чикаго)
30.10.2020 в 20:55
Платне телебачення в Україні напевно найдешевше в світі. Пересічному німцеві чи американцю треба більше годин працювати ніж українцеві, щою заробити, наприклад, на перегляд матчів ЛЧ чи АПЛ.
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+1
-1
avatar
armik (Киев)
30.10.2020 в 20:59
Не знаю как там американцы, а немцы болт забили на платное телевидение.Смотрят по ящику фильмы с интернета и переписывают друг у друга на с'емные носители.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.10.2020 в 21:02
Не пи ди. У немцев dazn стоит 11 евро в месяц. Копейки. Зачем себя напрягать???
0
-1
avatar
armik (Киев)
30.10.2020 в 21:09
Сам не кизди.У меня зять немец. Ни у него, ни у его молодых друзей нет ни кабеля, ни тарелки Ни у одного.С мухосранска оно, конечно виднее, так делись своими знаниями с себе подобными приматами.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.10.2020 в 21:15
Сказки. В Германии полное покрытие интернетом. Что бы смотреть Dazn , нужен только интернет.
0
-1
avatar
armik (Киев)
30.10.2020 в 21:21
В Германии интернет один из худших в Европе, хуже, чем у нас в больших городах по скорости.А в Дрездене и пригородах часто может по нескольку дней отсутствовать вообще.Можешь это рассказать в своем селе, дальше которого ты никогда не был.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.10.2020 в 21:24
Мужик, ты болен??? В Германии все через интернет. В каких это больших городах хреновый нэт??
0
-1
osadob07 (жмеринка)
30.10.2020 в 20:47
та идите вы ,сами платить за просмотр УПЛ.
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+3
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.10.2020 в 20:41
Чому 10-12 років тому у нас клуби прекрасно жили без телеправ??? І так, народ, якщо що, тоді був набагато більш платоспроможним, але ніхто і не заїкався про плату за УПЛ...
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+3
0
Карпатий(Штати) (Чикаго)
30.10.2020 в 20:50
Тому шо 10-12 років власникам клубів - олігархам жилося і кралося набагато свобідніше. Все йшло, як по маслу. А зараз - в Суркісів проблеми з Приват Банком, Ахметов невідомо де знаходиться, останній раз був присутній на матчі Шахти сто років тому. Жеваго і Дим в бігах. Фірташ під вартою. На Коломойського чекає суд в Штатах і т.д.
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+4
0
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Инспектор ( )
30.10.2020 в 20:39
Команды УПЛ за платный показ. Но народ за бесплатный. Вот и найди компромисс
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+2
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
30.10.2020 в 20:37
От і вся суть Прем'єр-ліги - її створили не для розвитку футболу чи його популяризації, а щоб бабло рубити! І так, мені здається, що до утворення прем'єр-ліги рівень нашого футболу був вищий - бо тоді і Шахтар кубок УЄФА виграв, і ТРИ наші клуби були в 1/2 фіналу кубку УЄФА! Про вболівальників та їх потреби ніхто і не подумав! І так, навряд чи УПЛ ПРЯМО наполягає, щоб трансляції були платними! Вони наполягають, щоб канал їм бабки давав, а бабки можна отримувати і від реклами. АЛЕ! розцінки на рекламу на супутникових каналах (як Футбол 1) мізерні порівняно з загальнонаціональними каналами. Приклад: 30 секунд реклами на ахметовському ТРК Україна коштує в вечірній час 50 тис. грн, а 30 секунд реклами на Футбол 1 - 3-5 тис. грн... А тепер порахуйте тепер, скільки підписників Футбол 1 за 100 грн/міс. перекриває 15 хв. реклами (в перерві матчу) на ТРК Україна всього лиш за один матч! Так що якщо перенести УПЛ на будь-який загальнонаціональний канал, то заробляти можна БІЛЬШЕ, бо там дорожча реклама!
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.10.2020 в 20:37
Тільки платити повинні тим, хто дивиться.
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+8
0


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