Денисов: УПЛ настаивает, что трансляции матчей лиги должны быть платными

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, почему каналы не являются монополистами в Украине различных футбольных Лиг, в том числе и УПЛ .

"На сегодняшний день на телеканале "Футбол" сосредоточены Лига чемпионов и УПЛ, которые в чистом виде не являются эксклюзивными продуктами. Таковыми у нас являются итальянский чемпионат, голландский и так далее. Этого достаточно, чтобы развивать бизнес и постараться сделать его успешным в будущем. На сегодня он с точки зрения рентабельности не является.

На рынке существует "Setanta", на которой сосредоточен английский футбол. Также есть сервис "MEGOGO", который предоставляет право посмотреть Ла Лигу, Бундеслигу и так далее.

По УПЛ - полтора года назад состоялся тендер. Если бы мы были монополистами, значит мы каким-то образом должны были устранить конкурентов. Но мы точно не закрывали спортивные редакции на других каналах и никому не препятствовали участвовать в тендере. Когда мы пришли в очередь за правами на Украинскую Премьер-Лигу, оказалось, что мы не только первые в этой очереди, но и последние.

Причин очень много. В стране низкий уровень борьбы с пиратством. Ни одного зарубежного вещателя такой "прикол" с правами не устроит. Легче приобрести зарубежный ведущий чемпионат. Ты получаешь сигнал со спутника, на стульчик садится комментатор, работает, красивая картинка... Это и все затраты. В УПЛ ты покупаешь права, а потом оказывается, что часть из них тебе не достается, потому что в самой Премьер-Лиге не могут договориться. Также вопрос продакшна - это 10-12 тысяч долларов на трансляцию одного матча.

Для нас не проблема, если еще кто-то будет транслировать УПЛ. Нам важно, чтобы эти трансляции ложились в логику Премьер-Лиги. Она настаивает, что трансляции должны быть платными. Там прекрасно понимают, что единственный мощный доход для лиги - это поступления от телеправ. Второй вещатель должен быть таким же, тогда Премьер-Лига будет развиваться", - сказал Денисов.