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Кобин: Минаю не хватало времени для построения конкурентоспособной команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер закарпатцев считает, что на подготовку команды серьезно повлияла короткая пауза между сезонами

Кобин: Минаю не хватало времени для построения конкурентоспособной команды
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о старте команды в нынешнем сезоне УПЛ.

- Какие видите причины в сложном старте для новичков УПЛ?

– Причина очевидная – короткий промежуток времени между сезонами. Элементарно не хватало времени для построения конкурентоспособной команды, которая была бы готова к серьезным заданиям в Премьер-лиге. Межсезонья практически не было.

- 3 недели во время международной паузы также не хватило для подготовки?

– Если бы не было этих 20 дней, думаю, что командам, вышедшим в УПЛ, было бы еще намного сложнее. Конечно, эти 3 недели нам помогли в плане подготовки, но это только тренировочный процесс, у нас не было контрольных матчей. Сыграли только с "Ворсклой" 2 игры по 45 минут – этого мало для подготовки. Как показывает время, как минимум 4-5 игр нужно было сыграть, чтобы определиться с обоймой футболистов.

Сейчас я делаю в каждой игре ротации в составе, чтобы понимать, кто проявляет себя сильнее в играх. Если бы были сборы со спаррингами, мы бы могли определить основную обойму. А в тренировочном процессе не всегда можно выделить, кто сильнее в тех или иных моментах.

- Короткое межсезонье повлияло на комплектацию команды?

– У меня нет нареканий, что у нас плохой состав. У нас хорошие футболисты, мы подобрали игроков, которые могут навязывать конкуренцию в Премьер-лиге. Больше повлияло отсутствие времени и контрольных матчей.

- Тяжелая борьба за выход в УПЛ повлияла на такое начало сезона?

– Думаю, это никаким образом не повлияло на нас. В плане психологии мы только приобрели от того, что нам удалось в напряженной борьбе выиграть первую лигу. Как показала игра с "Александрией", на тех же эмоциях мы и выиграли первую встречу. В плане психологии наша команда в достаточно неплохом состоянии.

- Коронавирус повлиял на "Минай"?

– Были одиночные случаи, но существенно на команду это не повлияло.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
30.10.2020 в 21:14
Ой Вася, Вася ...
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