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Хавбек Руха обещает Минаю "жесткую игру"
Матч ожидается боевым
Полузащитник "
"В Ужгороде нас ждет тяжелый матч, ведь мы играем на выезде против добротной команды. У нас – хорошее настроение. Мы уже забыли поединок в Запорожье. В целом мы провели хороший первый тайм против "Зари", но два удаления внесли свои коррективы.
Не могу сказать, кто является фаворитом в нашем противостоянии с "Минаем". Уверяю, соперник стремится одержать победу, как и мы. Будет серьезная, можно даже сказать, жесткая игра. Убежден, поединок будет очень интересным", – сказал Русин.
Напомним, что матч "Минай" - "Рух" состоится в воскресенье 1 ноября и начнется в 14:00.
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