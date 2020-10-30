Хавбек Руха обещает Минаю "жесткую игру"

Полузащитник " Руха " Ростислав Русин поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ с "Минаем".

"В Ужгороде нас ждет тяжелый матч, ведь мы играем на выезде против добротной команды. У нас – хорошее настроение. Мы уже забыли поединок в Запорожье. В целом мы провели хороший первый тайм против "Зари", но два удаления внесли свои коррективы.

Не могу сказать, кто является фаворитом в нашем противостоянии с "Минаем". Уверяю, соперник стремится одержать победу, как и мы. Будет серьезная, можно даже сказать, жесткая игра. Убежден, поединок будет очень интересным", – сказал Русин.

Напомним, что матч "Минай" - "Рух" состоится в воскресенье 1 ноября и начнется в 14:00.