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Кожанов: Дыминский говорил, что мной интересовалось Динамо
Было это 10 лет назад
Нападающий "
"Да, я слышал эту историю, но это скорее слухи. Я не знаю о конкретике. Может президент Дыминский общался, но я не в курсе.
Когда-то давно Дыминский сказал, что мной интересовалось "Динамо". Насколько это было серьезно - не знаю", - сказал Кожанов.
Напомним, в конце августа Денис Кожанов стал игроком "Миная". Последним клубом экс-игрока сборной Украины (4 матча) была луцкая "Волынь", за которую он выступал на протяжении двух сезонов.
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