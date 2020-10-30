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Кожанов: Дыминский говорил, что мной интересовалось Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Было это 10 лет назад

Кожанов: Дыминский говорил, что мной интересовалось Динамо
Новина українською

Нападающий "Миная" Денис Кожанов рассказал, что в 2010 году, когда он играл за "Карпаты", к нему проявляло интерес киевское "Динамо".

"Да, я слышал эту историю, но это скорее слухи. Я не знаю о конкретике. Может президент Дыминский общался, но я не в курсе.

Когда-то давно Дыминский сказал, что мной интересовалось "Динамо". Насколько это было серьезно - не знаю", - сказал Кожанов.

Напомним, в конце августа Денис Кожанов стал игроком "Миная". Последним клубом экс-игрока сборной Украины (4 матча) была луцкая "Волынь", за которую он выступал на протяжении двух сезонов.

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В статье: Денис Кожанов Динамо (Киев) Петр Дыминский Карпаты (Львов) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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