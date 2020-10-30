Кожанов: Дыминский говорил, что мной интересовалось Динамо

Нападающий " Миная " Денис Кожанов рассказал, что в 2010 году, когда он играл за "Карпаты", к нему проявляло интерес киевское "Динамо".

"Да, я слышал эту историю, но это скорее слухи. Я не знаю о конкретике. Может президент Дыминский общался, но я не в курсе.

Когда-то давно Дыминский сказал, что мной интересовалось "Динамо". Насколько это было серьезно - не знаю", - сказал Кожанов.

Напомним, в конце августа Денис Кожанов стал игроком "Миная". Последним клубом экс-игрока сборной Украины (4 матча) была луцкая "Волынь", за которую он выступал на протяжении двух сезонов.