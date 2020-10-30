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Лавриненко: В конце прошлого сезоне мы выжали из игроков не 100, а 200-300%
Главный тренер Ингульца рассказал о старте команды в УПЛ
Главный тренер "
- Все 3 новичка УПЛ тяжело начали сезон. В чем причина?
– Причина – нехватка опыта участия в таких играх, как в УПЛ. В Первой лиге немного другая специфика – много единоборств, борьбы, ниже скорости, ниже качество футболистов. Те ошибки, которые мы допускали в Первой лиге – они не были результативными, а сейчас любая ошибка сразу же наказывается соперником.
- Как повлияло отсутствие межсезонья на команды из Первой лиги?
– Касательно тех команд, которые вышли из Первой лиги, то у нас совсем не было времени на селекцию, на подготовку, на остальные моменты. Поэтому таким командам, как "Рух", "Минай" и "Ингулец" сложно.
По ходу чемпионата проводится какая-то селекционная работа, а это всегда сложно для тренера – перестроить игровые взаимосвязи, ведь нужно готовиться к конкретной игре, а построение команды – это длительный процесс.
- Перерыва в 20 дней на матчи сборной было мало для подготовки команды?
– За 20 дней команда не готовится, какие-то функции мы смогли подтянуть. В Первой лиге, когда мы доигрывали остаток чемпионата, то было 3 игры в неделю, тогда тренировочного процесса практически не было. Я видел, что во многих функциях мы просели.
Было очень сложно внедрить что-то в тренировочный процесс – я имею в виду развитие физических качеств, ведь был слишком плотный график игр. Поэтому в окна сборной мы старались сделать акцент на физподготовку, подтянуть какие-то функции. Потому что интенсивность игр УПЛ на порядок выше, чем в Первой лиге.
- Борьба за УПЛ отняла много сил?
– Это 100%. Она отняла очень много сил как физических, так и психологических. Психоэмоциональное состояние ребят было не лучшим. Они были выжаты, мы выжали из них не 100, а 200-300%. Вы сами знаете, сколько сил было потрачено, чтобы чемпионат начался. Ребята тоже это переживали.
Я с трудом представляю, если бы чемпионат не начался и все это время была бы пауза – это было бы тяжело.
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