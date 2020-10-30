И.о. главного тренера Львова: У Цецадзе иногда было по 2 занятия в день. Такой график отменили

Исполняющий обязанности главного тренера "Львова" Виталий Шумский рассказал о cвоем назначении , тренировочном процессе и подготовку к следующему матчу чемпионата с "Ворсклой".

- Виталий Иванович, когда Вам стало известно, что именно Вы будете готовить команду к "Ворскле"?

- На следующий день после игры с "Днепром-1" состоялась встреча с генеральным директором, после которой уже вместе с командой начали активную фазу подготовки к следующему матчу в чемпионате.

- О чем говорили на такой встрече с руководством?

- Самое главное из разговора - то, что на следующий календарный матч будем выводить команду я, тренер вратарей и тренер дубля. По итогам встречи, по сути, ограничились только тем, что ведем тренировочный процесс и готовим "Львов" к следующей игре с "Ворсклой".

- После ухода Цецадзе изменили как-то тренировочный процесс?

- Конечно, небольшие коррективы внесли. У Цецадзе иногда было по 2 занятия в день. Такой график отменили. Сейчас у нас исключительно одноразовые тренировки, а дальше уже будем видеть.

- Многие футбольные эксперты отмечают, что у "Львова" состав пока не соответствует уровню УПЛ. Вы знаете этих игроков, эту команду изнутри. Именно поэтому, как можете прокомментировать такие упреки?

- Если говорить о составе, конечно, он обновился практически на процентов 85 по сравнению с прошлым сезоном. Для того, чтобы все эти футболисты сыгрались, нужно время. К тому же некоторые игроки у нас переболели Covid-19, поэтому восстановление также было нелегким. говорить о том, что наши исполнители подходят для УПЛ, или нет? Время покажет. Чемпионат в самом разгаре. Сейчас слишком рано подводить какие-то итоги.

- Безвыигрышная серия "Львова" в чемпионате Украины продолжается с февраля текущего года. Благодаря чему, по Вашему мнению, команда может выйти из этой серии неудач и начать добывать положительные для себя результаты?

- На позитив мы начинаем сейчас уже программировать себя даже на тренировках. Делаем все возможное, чтобы ребят сплотить, чтобы они были как одно целое. Только в случае "один за одного" сможем получать хорошие для себя результаты. Много говорим с ребятами, потому что они сильно переживают. Ситуация в турнирной таблице добавляет лишнего давления. Никому такое положение дел не нравится. Именно поэтому, перестраиваемся сейчас уже больше на хорошие эмоции для того, чтобы игроки выходили на поле и думали только о матче и о победе в нем.

- Вам предстоит дебютировать на тренерском мостике команды в матче с одним из открытий текущего чемпионата - полтавской "Ворсклой". Что можете сказать о будущем сопернике?

- "Ворскла" - действительно хорошая команда с хорошим наставником. Прежде всего, наш следующий соперник - очень опытный. Полтавская команда обладает одним из самых возрастных составов УПЛ. Видно, что там действительно боевой коллектив. Ребята бьются на поле все вместе, а также выполняют все установки тренера. Рука наставника сразу заметно. Именно поэтому, "Ворскла" - очень сбалансированная команда и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Полтавчане обладают также хорошим молодежным составом, поэтому имеют откуда черпать свежую кровь. Ожидаем тяжелую игру, а там как будет, матч покажет. Настраиваемся только на положительный результат, потому что отступать некуда. Мяч круглый. Будем рассчитывать, что фортуна где-то нам уже должна улыбнуться.

- Стоит ли на этот матч ожидать от вас каких-то кадровых сюрпризов?

- Думаю, что особых неожиданностей в этом плане точно не будет. Впрочем, окончательно все, конечно, будет решаться накануне поединка.