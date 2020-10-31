Три очка Шахтера, вратарская проблема Динамо, дебют Папы Гуйе. Главные новости за 30 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 31 октября

Сразу 12 игроков из состава азовцев не могли сыграть в этом матче из-за условий аренды с "Шахтером". Как следствие, Остап Маркевич выставил почти резервный состав, а на замене было всего три игрока. Поэтому неудивительно, что Луиш Каштру позволил себе бросить в бой Судакова, Вьюнника, Вакулу или Витао. При этом игровую практику получили Тайсон, Степаненко, Пятов и Алан Патрик. В конце концов, горняки забили четыре мяча, два из которых с пенальти. Дебютный гол записал в свой актив Судаков. Мариупольцы еще и смогли провести гол престижа. Финальный свисток зафиксировал счет 4:1 в пользу "Шахтера".

По данным СМИ, после прилета из Будапешта положительный тест на коронавирус сдал голкипер "Динамо" Денис Бойко. Если информация подтвердится, киевская команда в матче с "Днепром-1" останется с третьим голкипером - Русланом Нещеретом, ведь раньше на самоизоляцию попал Георгий Бущан. Также на носу у "Динамо" поединки с "Барселоной" и "Шахтером".

Издание Corriere Dello Sport сообщает, что после матча "Шахтера" в Лиге Чемпионов против "Интера" сразу несколько клубов обратили внимание на голкипера Анатолия Трубина. Речь идет о лондонских "Арсенале" и "Челси", а также о немецком "Байере". Напомним, что Трубину только 19, но уже сейчас он поставил под сомнение статус "первого номера" Андрея Пятова.

Ключевой игрок Динамо сможет сыграть в классическом

Контрольно-дисциплинарный комитет назначил наказание Николаю Шапаренко за прямую красную карточку в матче седьмого тура против "Александрии". Хавбек пропустит лишь один матч, а именно - субботний поединок с "Днепром-1". Таким образом, Шапаренко сможет сыграть с "Шахтером" через неделю.

"Минай" объявил о подписании сразу двух новых игроков. Первый - воспитанник "Динамо", чемпион мира среди молодежи Алексей Хахлев. Полузащитник имеет опыт выступлений в Испании (за "Алавес"), в прошлом сезоне играл за "Карпаты". Второй - капитан олимпийской сборной ЮАР Терсау Малепе. О нем было известно и ранее, однако южноафриканец никак не мог попасть в Украину из-за проблем с визой. Наконец вопрос был решен.

Да еще как - сразу с гола. Известный сенегалец открыл счет в матче "Металла" против "Балкан". Еще в первом тайме Фомин удвоил преимущество, а после перерыва воспитанник "Динамо" Виталий Федорив забил третий мяч с пенальти. "Металл" победил 3:1 и сохранил свое преимущество над "Таврией Симферополь" на уровне восьми очков. "Крымчане" победили "Реал Фарму" 1:0.

Криштиану Роналду возвращается

Португалец наконец сдал отрицательный тест на COVID-19. Из-за коронавируса Криштиану пропустил несколько важных матчей, в том числе и с "Динамо", а "Ювентус" выдал серию в чемпионате из трех ничьих подряд, в том числе с "Кротоне" и "Вероной". Роналду трижды сдавал тест и трижды он был положительным.

"Волки" принимали "Кристал Пэлас" и победили 2:0 благодаря голам Аит-Нури и Поденсе. Полученные три очка позволили "Вулверхэмптону" обойти "Астон Виллу" и сравниться с "Эвертоном" и "Ливерпулем". Правда, мерсисайдские клубы имеют на игру меньше, а бирмингемский даже на два матча. Команда Клоппа сегодня сыграет с "Вест Хэмом", ирисок ожидает поединок с "Ньюкаслом".