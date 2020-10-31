Заря позволила арендованным игрокам Ингульца сыграть против луганчан

"Заря" разрешила "Ингульцу" использовать игроков, которых петровцы арендовали у луганчан, в предстоящем очном поединке 8-го тура УПЛ. Об этом сообщил сайт болельщиков "чёрно-белых" zaryalg.com.

Таким образом, полузащитник Владимир Белоцерковец и нападающий Денис Янаков смогут сыграть в предстоящем матче, который состоится в Запорожье.

Матч "Ингулец" – "Заря" пройдёт в воскресенье, 1 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30.