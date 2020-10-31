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Заря позволила арендованным игрокам Ингульца сыграть против луганчан

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Белоцерковец и Денис Янаков могут сыграть против своей команды

Заря позволила арендованным игрокам Ингульца сыграть против луганчан
Новина українською

"Заря" разрешила "Ингульцу" использовать игроков, которых петровцы арендовали у луганчан, в предстоящем очном поединке 8-го тура УПЛ. Об этом сообщил сайт болельщиков "чёрно-белых" zaryalg.com.

Таким образом, полузащитник Владимир Белоцерковец и нападающий Денис Янаков смогут сыграть в предстоящем матче, который состоится в Запорожье.

Матч "Ингулец" – "Заря" пройдёт в воскресенье, 1 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Денис Янаков Владимир Белоцерковец
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
31.10.2020 в 11:41
Очень правильное решение. Не то, что киевские шахтеры.
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