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Заря позволила арендованным игрокам Ингульца сыграть против луганчан
Владимир Белоцерковец и Денис Янаков могут сыграть против своей команды
"Заря" разрешила "Ингульцу" использовать игроков, которых петровцы арендовали у луганчан, в предстоящем очном поединке 8-го тура УПЛ. Об этом сообщил сайт болельщиков "чёрно-белых" zaryalg.com.
Таким образом, полузащитник Владимир Белоцерковец и нападающий Денис Янаков смогут сыграть в предстоящем матче, который состоится в Запорожье.
Матч "Ингулец" – "Заря" пройдёт в воскресенье, 1 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
31.10.2020 в 11:41
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