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Кобин: Минай готов пожертвовать игрой ради набранных очков
Наставник высказался перед игрой с "Рухом"
Главный тренер "Миная" Василий Кобин обещает проявить прагматизм в матче 8-го тура УПЛ против "Руха".
"Клубы Первой лиги все еще ищут себя в УПЛ. Все в поисках оптимальных составов и оптимальной схемы, которая может дать результат. Ожидаем важный матч против Руха. Для нас игра будет за девять очков.
Матчи против Руха и Ингульца для нас остаются принципиальными с Первой Лиги. Ждем хорошую борьбу и хорошую игру. Дебютантам нужно набирать очки. Если бы у нас были очки, мы спокойно могли бы показывать качественную игру, а когда очков нет - качественная игра никому не нужна. Готовы пожертвовать игрой ради зачетных баллов.
Если быть откровенным, Монзуль - лучший арбитр чемпионата. Она мало ошибается, были моменты, но в целом считаю ее лучшей. Мы не будем дарить цветов - подумают еще, что занимаемся коррупцией. Постараемся вести себя корректно, избежав удалений", – сказал Кобин в эфире ТК "Футбол".
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