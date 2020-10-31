Кобин: Минай готов пожертвовать игрой ради набранных очков

Главный тренер "Миная" Василий Кобин обещает проявить прагматизм в матче 8-го тура УПЛ против "Руха".

"Клубы Первой лиги все еще ищут себя в УПЛ. Все в поисках оптимальных составов и оптимальной схемы, которая может дать результат. Ожидаем важный матч против Руха. Для нас игра будет за девять очков.

Матчи против Руха и Ингульца для нас остаются принципиальными с Первой Лиги. Ждем хорошую борьбу и хорошую игру. Дебютантам нужно набирать очки. Если бы у нас были очки, мы спокойно могли бы показывать качественную игру, а когда очков нет - качественная игра никому не нужна. Готовы пожертвовать игрой ради зачетных баллов.

Если быть откровенным, Монзуль - лучший арбитр чемпионата. Она мало ошибается, были моменты, но в целом считаю ее лучшей. Мы не будем дарить цветов - подумают еще, что занимаемся коррупцией. Постараемся вести себя корректно, избежав удалений", – сказал Кобин в эфире ТК "Футбол".