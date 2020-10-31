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В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Вслед за Бущаном киевляне теряют еще одного голкипера

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
Новина українською

Киевское "Динамо" подтвердило, что голкипер команды Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус.

В настоящий момент 32-летний вратарь находится на самоизоляции и чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, в начале недели COVID-19 был диагностирован также у Георгия Бущана, Виталия Миколенко, а также у тренера "Динамо" по физподготовке Виталия Кулыбы.

Сегодня "Динамо" проведёт выездной поединок с "Днепром-1". Начало встречи запланировано на 19:30.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.10.2020 в 12:34
Бущан, Бойко хворі. Доведеться Нещерета з Моргуном на матч виставляти.
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absurdlight (Kiev)
31.10.2020 в 12:21
Желаем скорого выздоровления! Как бы по злому не звучало, но хоть не будет стоять дырка на воротах в ближайшем матче
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