В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19

Киевское "Динамо" подтвердило, что голкипер команды Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус.

В настоящий момент 32-летний вратарь находится на самоизоляции и чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, в начале недели COVID-19 был диагностирован также у Георгия Бущана, Виталия Миколенко, а также у тренера "Динамо" по физподготовке Виталия Кулыбы.

Сегодня "Динамо" проведёт выездной поединок с "Днепром-1". Начало встречи запланировано на 19:30.