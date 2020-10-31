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В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
Вслед за Бущаном киевляне теряют еще одного голкипера
Киевское "Динамо" подтвердило, что голкипер команды Денис Бойко сдал положительный тест на коронавирус.
В настоящий момент 32-летний вратарь находится на самоизоляции и чувствует себя удовлетворительно.
Напомним, в начале недели COVID-19 был диагностирован также у Георгия Бущана, Виталия Миколенко, а также у тренера "Динамо" по физподготовке Виталия Кулыбы.
Сегодня "Динамо" проведёт выездной поединок с "Днепром-1". Начало встречи запланировано на 19:30.
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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.10.2020 в 12:34
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absurdlight (Kiev)
31.10.2020 в 12:21
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