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Шахтер переподписал Судакова на 5 лет – СМИ
Прогресс полузащитника не остался незамеченным
"Шахтер" подписал новый контракт с полузащитником Георгий Судаков сообщает Meta Ratings.
Новое соглашение с 18-летним украинцем рассчитано на 5 лет.
Хавбек дебютировал за горняков 21 октября в матче ЛЧ с "Реалом" (3:2), с тех пор проведя еще две игры в УПЛ.
Вчера Георгий открыл счёт голам за "горняков", забив в ворота "Мариуполя" (4:1).
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Комментарии (8)
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Инспектор ( )
31.10.2020 в 14:40
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ПетроФ (Луцьк)
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Альтенкруг (днепр)
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scorpius (Ck)
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Kolibri (Киевоград)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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Dardolis (Первомайск)
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Siren05 (Мариуполь)
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