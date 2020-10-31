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Шахтер переподписал Судакова на 5 лет – СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Прогресс полузащитника не остался незамеченным

Шахтер переподписал Судакова на 5 лет – СМИ
Новина українською

"Шахтер" подписал новый контракт с полузащитником Георгий Судаков сообщает Meta Ratings.

Новое соглашение с 18-летним украинцем рассчитано на 5 лет.

Хавбек дебютировал за горняков 21 октября в матче ЛЧ с "Реалом" (3:2), с тех пор проведя еще две игры в УПЛ.

Вчера Георгий открыл счёт голам за "горняков", забив в ворота "Мариуполя" (4:1).

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии (8)
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Инспектор ( )
31.10.2020 в 14:40
К тарелке супа добавили компот и бублик?
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0
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ПетроФ (Луцьк)
31.10.2020 в 14:36
вже в весною буде грати в арендополі. як і трубін
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0
-1
Альтенкруг (днепр)
31.10.2020 в 13:33
Все зависит от него лично Если будет играть содержательно ,в командную игру, четко выполнять установку тренера,будет уважать старших и не фраериться, тогда игроки ему помогут влиться в состав .В противном случае спалят как фантик
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0
0
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scorpius (Ck)
31.10.2020 в 13:28
Это за гол Марику такие почести?) А если серьезно, то этот пацанчик уже был на слуху, если сможет ворваться в основу хотя бы как тот же Витя Коваленко 5 лет назад, то будет уже неплохо.
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0
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Kolibri (Киевоград)
31.10.2020 в 13:19
Удачи!
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.10.2020 в 13:13
если будет играть в основе - будет хорошим футболистом. Бразилы и тренер не допустят. А жаль...
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0
-2
Dardolis (Первомайск)
31.10.2020 в 13:22
Ну Степаненко они же допустили и терпят?) Может лишь их мастерство им мешает?)
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0
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Siren05 (Мариуполь)
31.10.2020 в 13:02
Вчера сыграл очень классно, меня поразил. По сравнению с нашей арендованной молодёжью гораздо лучше смотрится. Если ещё будет прогрессировать - может стать вторым Шевченко. Где-то так...
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+3
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