Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Вьюнник и Судаков – будущее Шахтера
Гендиректор "горняков" высказался о молодых талантах команды
Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин высказался о будущем полузащитника Георгия Судакова и форварда Богдана Вьюнника.
Напомним, дуэт 18-летних футболистов вчера дебютировали в стартовом составе "горняков" в матче с "Мариуполем" (4:1). Судаков так и вовсе отметился своим первым голом.
– Что можете сказать о встрече с "Мариуполем"?
– Поединок интересный, "Мариуполь" был дисциплинирован, физически силен и агрессивен. Считаю, что у соперника игроком матча стал молодой и перспективный Кудрик. В нашей команде мне прежде всего было интересно посмотреть на Судакова и Вьюнника – это наше будущее. Ребята проявили себя хорошо, мне очень понравилось, как они сыграли, особенно Судаков. Уверен, в будущем связка Судаков – Вьюнник будет создавать много моментов и забивать много голов.
– Как Вьюнник, так и Судаков дебютировали в стартовом составе "Шахтера". Стоит ли их еще выпускать в матчах и могут ли ребята усилить команду в Лиге чемпионов?
– С той игрой, которую ребята показали, они однозначно составят очень сильную конкуренцию футболистам основы. Я уверен, что в ближайшем будущем они станут все чаще и чаще выходить в основе.
Популярное сейчас
- Усик - Чисора: Текстовая онлайн-трансляция поединка украинского и британского супертяжей
- Гвардиола, Клопп и Сульшер призвали пересмотреть решение о 5 заменах. Всего в лазерете клубов АПЛ сейчас находится 91 игрок
- Усик - Чисора: Сильные и слабые стороны боксеров. Котировки букмекеров. Прогноз на бой
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО