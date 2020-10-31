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Палкин: Вьюнник и Судаков – будущее Шахтера

Премьер-лига
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Гендиректор "горняков" высказался о молодых талантах команды

Палкин: Вьюнник и Судаков – будущее Шахтера
Новина українською

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин высказался о будущем полузащитника Георгия Судакова и форварда Богдана Вьюнника.

Напомним, дуэт 18-летних футболистов вчера дебютировали в стартовом составе "горняков" в матче с "Мариуполем" (4:1). Судаков так и вовсе отметился своим первым голом.

– Что можете сказать о встрече с "Мариуполем"?

– Поединок интересный, "Мариуполь" был дисциплинирован, физически силен и агрессивен. Считаю, что у соперника игроком матча стал молодой и перспективный Кудрик. В нашей команде мне прежде всего было интересно посмотреть на Судакова и Вьюнника – это наше будущее. Ребята проявили себя хорошо, мне очень понравилось, как они сыграли, особенно Судаков. Уверен, в будущем связка Судаков – Вьюнник будет создавать много моментов и забивать много голов.

– Как Вьюнник, так и Судаков дебютировали в стартовом составе "Шахтера". Стоит ли их еще выпускать в матчах и могут ли ребята усилить команду в Лиге чемпионов?

– С той игрой, которую ребята показали, они однозначно составят очень сильную конкуренцию футболистам основы. Я уверен, что в ближайшем будущем они станут все чаще и чаще выходить в основе.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Богдан Вьюнник
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Источник:
сайт Шахтера

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