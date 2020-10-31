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Тете довызван в Олимпийскую сборную Бразилии вместо Лукаса Пакета

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер станет четвертым "горняком" в стане олимпийской команды "селесао"

Тете довызван в Олимпийскую сборную Бразилии вместо Лукаса Пакета
Новина українською

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин довызвал в расположение команды полузащитник "Шахтера" Тете.

20-летний бразилец заменит Лукаса Пакета из "Милана", который в свою очередь получил вызов в главную команду Бразилии.

Ранее из "Шахтера" в олимпийскую сборной Бразилии были вызваны Маркос Антонио, Додо и Майкон.

Олимпийская команда Бразилии проведет товарищеские матчи против Саудовской Аравии (13 ноября) и Египта (16 ноября).

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
31.10.2020 в 15:16
Редакція, у вас все в порядку? Пакета в Ліон перейшов місяць тому.
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