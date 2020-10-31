Тете довызван в Олимпийскую сборную Бразилии вместо Лукаса Пакета

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин довызвал в расположение команды полузащитник "Шахтера" Тете.

20-летний бразилец заменит Лукаса Пакета из "Милана", который в свою очередь получил вызов в главную команду Бразилии.

Ранее из "Шахтера" в олимпийскую сборной Бразилии были вызваны Маркос Антонио, Додо и Майкон.

Олимпийская команда Бразилии проведет товарищеские матчи против Саудовской Аравии (13 ноября) и Египта (16 ноября).