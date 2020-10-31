Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тете довызван в Олимпийскую сборную Бразилии вместо Лукаса Пакета
Вингер станет четвертым "горняком" в стане олимпийской команды "селесао"
Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин довызвал в расположение команды полузащитник "Шахтера" Тете.
20-летний бразилец заменит Лукаса Пакета из "Милана", который в свою очередь получил вызов в главную команду Бразилии.
Ранее из "Шахтера" в олимпийскую сборной Бразилии были вызваны Маркос Антонио, Додо и Майкон.
Олимпийская команда Бразилии проведет товарищеские матчи против Саудовской Аравии (13 ноября) и Египта (16 ноября).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
- Гвардиола, Клопп и Сульшер призвали пересмотреть решение о 5 заменах. Всего в лазерете клубов АПЛ сейчас находится 91 игрок
- Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжах
- Английский футболист утверждает, что стал игроком Ворсклы - ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Филиппе Коутиньо в Барселоне
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
31.10.2020 в 15:16
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...