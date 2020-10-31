Есть вопросы по пенальти. Колос - Олимпик 1:2

Команда Игоря Климовского лихо стартовала в этом чемпионате, поэтому некоторые на эмоциях начали даже говорить о борьбе за ТОП-4. Однако серия игр с лидерами ("Шахтёр", "Ворскла", "Десна") откинула дончан в середину турнирной таблицы. Поединок с "Колосом" был хорошей возможностью доказать, что как минимум "под" фаворитами сезона "Олимпику" по силам занимать места. К тому же, "Колос" на старте сезона играет очень пресно и порадовал разве что проходом одного барьера квалификации.

Старт поединка оказался достаточно живым с моментами у обеих ворот. Лучший шанс был у Бенито: нигериец открылся под передачу из глубины от Тейшейры и реализовал выход один на один. Не смутили его даже два соперника, которые висели у вингера на спине.

"Колос" взял игру под свой контроль, но какие-то особые угрозы у ворот Кичака не запомнились. Не сказать, что гости индивидуально в обороне действовали безупречно, но командно к ним вопросов нет.

Климовский внёс необходимые коррективы в перерыве, и "Олимпик" наконец-то включил свой контрпрессинг, который приводил к быстрым атакам. Шахаб, не забивавший до этого два тура кряду, не реализовал два убойных момента. Но свой голв в актив он всё же добавил, хоть и хитростью. Иранец драматично упал в штрафной "Колоса", найдя контакт с Гавришем, а затем сам 11-метровый реализовал.

Позже рефери назначил не менее странный пенальти на противоположные ворота. Повтор с единственной (похоже, остальные случайно выключились) камеры не дал чёткого ответа, что Драме сыграл рукой, но "точку" Козыряцкий всё же поставил, а Селезнёв привёл приговор в действие.

Можно ещё вспомнить, что до единственного гола "Колоса" едва не срезал мяч в свои ворота тот же Драме, но это был едва ли не главный момент кроме гола у ворот гостей в заключительной четверти поединка. Ковалёвцы наиграли сегодня на поражение хотя бы по качеству игры в атаке. Но это должно было стать поражением 0:1, а не результативная игра с наспех придуманными пенальти.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос - Олимпик 1:2

Голы: Евгений Селезнев 86 (пен.) - Бенито 17, Захедитабар Шахаб 62 (пен.)

Колос: Владислав Кучерук, Евгений Смирный (Андрей Богданов 69), Евгений Морозко (Владимир Лысенко 69), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Денис Костышин (Павел Ореховский 60), Евгений Исаенко (Евгений Селезнев 56), Никита Кравченко, Владислав Емец, Мамаду Ламин Данфа (Олег Ильин 56), Евгений Задоя

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 72), Павел Ксёнз (Темур Чогадзе 87), Максим Тейшейра (Фабрисио Альваренга 71), Руслан Бабенко, Бенито (Тарас Завийский 90), Евгений Пасич, Евгений Цымбалюк, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

Предупреждения: Евгений Задоя 8, Мамаду Ламин Данфа 25, Виталий Гавриш 61, Олег Ильин 65 - Бенито 15, Руслан Бабенко 20, Иссиар Драме 64, Сергей Политыло 73