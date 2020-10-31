Колос - Олимпик 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Олимпик". Подопечные Игоря Климовского одержали выездную победу со счетом 2:1. Голами в составе донецкой команды отметились Бенито и Шахаб. Команда Руслана Костышина сумела отыграть один мяч в концовке, благодаря реализованному пенальти от Евгения Селезнева, но для ничьи этого было недостаточно.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос - Олимпик 1:2

Голы: Евгений Селезнев 86 (пен.) - Бенито 17, Захедитабар Шахаб 62 (пен.)

Колос: Владислав Кучерук, Евгений Смирный (Андрей Богданов 69), Евгений Морозко (Владимир Лысенко 69), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Денис Костышин (Павел Ореховский 60), Евгений Исаенко (Евгений Селезнев 56), Никита Кравченко, Владислав Емец, Мамаду Ламин Данфа (Олег Ильин 56), Евгений Задоя

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 72), Павел Ксёнз (Темур Чогадзе 87), Максим Тейшейра (Фабрисио Альваренга 71), Руслан Бабенко, Бенито (Тарас Завийский 90), Евгений Пасич, Евгений Цымбалюк, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

Предупреждения: Евгений Задоя 8, Мамаду Ламин Данфа 25, Виталий Гавриш 61, Олег Ильин 65 - Бенито 15, Руслан Бабенко 20, Иссиар Драме 64, Сергей Политыло 73