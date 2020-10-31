Александрия - Десна 2:2. Шаран разбивает доминирование гостей своевременными заменами

Мы привыкли к тому, что на своем поле "Александрия" доминирует в абсолютном большинстве случаев. Даже "Динамо" и "Шахтеру" на "Нике" приходится не сладко. Однако то ли недавняя вспышка коронавируса в команде сказался на форме игроков, то ли просчет главного тренера, привели к тому, что хозяева по большому счету не были похожи сами на себя. Владимир Шаран, похоже, опасался контратакующего футбола "Десны", поэтому сознательно отдал инициативу сопернику. Об этом свидетельствует выбранная тактика, с которой "Александрия" начала игру. В центре защиты расположились сразу трое игроков - Дубра, Бондаренко и Бабогло.

Обычно при таком насыщении центра обороны фланговые защитники закрывают всю бровку. Но Владимир Шаран решил иначе, и по краям играли по два футболиста – Пашаев - Лучкевич справа и Вантух - Мишенко слева. В центре поля вышли Ковалец и Гречишкин, на острие - Ситало. Очевидно, тренер "Александрии" рассчитывал, что его команда за счет сдвоенных флангов будет вылетать в контратаки, однако на деле у хозяев в первом тайме было слишком мало игроков впереди, чтобы создать проблемы защите "Десны".

Дело в том, что черниговцы владели мячом, но не раскрывались максимально, а дисциплинированно оставляли в обороне, в зависимости от ситуации, двух трех игроков. Поэтому даже если александрийцы перехватывали мяч, то в атаку выбегало не достаточное количество игроков, чтобы создать проблемы паре центрбеков Гитченко и Имерекову. Фланговые защитники Конопля и Мостовой успевали и атаку поддержать, но и откатывались вовремя. Состав "Десны", к слову, повторял тот же вариант, который на прошлой неделе одержал победу над "Олимпиком". В центре действовали Огиря и Арвеладзе, на флангах полузащиты - Мудрик и Калитвинцев, в атаке вышел Шевцов, Тотовицкий формально располагался чуть ниже, но фактически действовал как второй форвард.

"Десна" едва не открыла счет уже на второй минуте. Калитвинцев отдал хороший проникающий пас в зону правого полуфланга, куда ворвался Арвеладзе и прострелил в район 11-метровой отметки. Тотовицкий пробил в касание, но попал в штангу. Ответ "Александрии" был мгновенным, но не таким острым - Ковалец пробил с острого угла после сольного прохода, однако Паст контролировал ситуацию. Обнадеживающее начало с точки зрения опасных моментов не имело продолжения. Приходилось наслаждаться тактической борьбой, в которой "Десна" все же была на полшага впереди. Черниговцы лучше контролировали мяч, хорошо работали на этапе подготовки атаки, однако к настоящему обострению дело доходило крайне редко, поскольку "Александрия" не оставляла пространства в своей штрафной площадке.

В этот период можно отметить Мудрика, который покрутил спину Пашаеву на левом фланге. Именно Михаил заработал перспективный штрафной, однако Тотовицкий, пробив под стенкой, попал в своего же Арвеладзе. Но и правый фланг "Десны" был активен, именно оттуда пришел забитый гол. Хотя споры о правомерности решения арбитра Ярослава Козика, не сомневаемся, будут. Конопля пытался принять мяч в штрафной, Вантух тоже шел на мяч и таки тот выбил, но и задел ногу Ефиму. Арбитр расценил это как фол, за что и назначил пенальти. Панькив близок был к тому, чтобы парировать, но Тотовицкий пробил безупречно под стойку.

Тот же Андрей мог почти сразу второй гол забить - Мостовой подключился к атаке и выполнил подачу на угол вратарской, откуда 10-й номер бил головой под дальнюю штангу, но не попал совсем немного.

Владимир Шаран в перерыве должен был реагировать и его изменения явно пошли на пользу. Инертного Мишенко заменил Третьяков, а вместо одного из центрбеков (Бабогло) вышел Банада, который всегда дает большой объем работы в центре поля и отличается умением врываться в штрафную. Поэтому "Александрия" перешла на тактику 4-2-3-1, где Ковалец получил максимум свободы (в первом тайме он все же был скован черновой работой в центре поля).

И постепенно "Александрия" перехватила инициативу, хотя перед тем, как прижать соперника, "Десна" едва не забила второй раз. Калитвинцев выполнил классную подачу на линию вратарской, куда ворвался Шевцов, однако молодой форвард ударил головой в сторону от ворот.

А потом за дело взялись Ковалец и Банада. Сначала они провели репетицию на правом фланге - Кирилл проскочил мимо трех соперников и прострелил вдоль ворот, однако Евгению не удалось переправить мяч в сетку ("помог" рикошет). Впрочем, десять минут спустя парочка таки создала гол, только уже с левого фланга. Кирилл исполнил все идеально, а Банаду, который оказался в нужном месте в нужное время, оставалось пробить в пустые ворота.

"Десна" откровенно перешла на игру вторым номером, одного из форвардов (Шевцова) заменил центральный хавбек, к тому же тренер освежил фланги. На 75-й минуте неплохо с угла штрафной пробивал Калитвинцев, Панькив отбил не лучшим образом, но в штрафной "Александрии" некому было добить мяч в сетку. Удар Ковальца вышел тоже опасным, но неточным.

Наконец, на 82-й минуте "Александрия" вышла вперед. После подачи с левого фланга Гитченко в борьбе с Бондаренко не смог прервать полет мяч, тот отскочил в центр штрафной, где Ситало сумел сгруппироваться и пробить с разворота в противоход Пасту! После провального первого тайма хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Однако вели в счете они аж две минуты. Будкивский продемонстрировал Шевцова, как нужно замыкать фланговые подачи. Филиппу ассистировал Тотовицкий.

Матч "Десна" завершала вдесятером - вторую желтую на 89-й получил Имереков. И хотя арбитр компенсировал целых пять минут, и в составе "Александрии" уже было два таранных центрфорвард (Безбородко вышел вместо Лучкевича), вырвать победу команде Шарана не удалось. 2:2 - ничья в матче, который не баловал россыпью моментов, но который оставил приятное послевкусие.

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31 октября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Десна" 2:2

Голы: Банада 72, Ситало 82 - Тотовицкий 39 пен., Будкивский 84

"Александрия": Панькив – Пашаев, Дубра, Бондаренко, Бабогло (Банада 46), Вантух (Стецьков 74) – Лучкевич (Безбородько 71), Гречишкин, Ковалец, Мишенко (Третьяков 46, Грицук 86) – Ситало

Тренер: Володимир Шаран

"Десна": Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Арвеладзе (Будкивский 78), Огиря – Калитвинцев (Гуцуляк 77), Тотовицкий (Хлебас 86), Мудрик (Картушов 68) – Шевцов (Домбровский 68)

Тренер: Александр Рябоконь

Арбитр: Ярослав Козык

Прудепреждения: Мишенко 43, Третьяков 50, Пашаев 70, Ситало 83 - Мостовой 25, Гитченко 28, Огиря 34, Имереков 65

Удаление: Имереков 89 (вторая желтая)