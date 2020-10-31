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Александрия - Десна 2:2. Обзор матча и видео голов
Команды Шарана и Рябоконя не определили победителя
В рамках 8-го тура УПЛ "Александрия" принимала "Десну". Подопечные Шарана и Рябоконя сыграли между собой в результативную ничью. Голами в составе хозяев отметились Банада и Ситало, в команде гостей - Тотовицкий и Будкивский. После восьми туров "Десна" имеет в своем активе 13 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В свою очередь у "Александрии" 10 очков и команда расположилась на 8 позиции.
Чемпионат Украины. Favbet лига. Восьмой тур
31 октября. Александрия. Стадион "Ника"
Голы: Банада 72, Ситало 82 - Тотовицкий 39 пен., Будкивский 84
"Александрия": Панькив – Пашаев, Дубра, Бондаренко, Бабогло (Банада 46), Вантух (Стецьков 74) – Лучкевич (Безбородько 71), Гречишкин, Ковалец, Мишенко (Третьяков 46, Грицук 86) – Ситало
Тренер: Володимир Шаран
"Десна": Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Арвеладзе (Будкивский 78), Огиря – Калитвинцев (Гуцуляк 77), Тотовицкий (Хлебас 86), Мудрик (Картушов 68) – Шевцов (Домбровский 68)
Тренер: Александр Рябоконь
Арбитр: Ярослав Козык
Прудепреждения: Мишенко 43, Третьяков 50, Пашаев 70, Ситало 83 - Мостовой 25, Гитченко 28, Огиря 34, Имереков 65
Удаление: Имереков 89 (вторая желтая)
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