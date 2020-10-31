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В стиле Ярмоленко. Назаренко эффектно открыл счет в матче с Динамо. ВИДЕО
Первый удар по воротах в матче
В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" играет с "Динамо" (1:2 - перерыв).
Счет в матче открыл полузащитник днепрян Александр Назаренко - на 22-й минуте встречи.
20-летний украинец ворвался в штрафную киевлян, убрал под левую ногу и пробил в дальний угол ворот Нещерета.
Видео гола Назаренко
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balamyt (Boston)
31.10.2020 в 21:32
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