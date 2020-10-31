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В стиле Ярмоленко. Назаренко эффектно открыл счет в матче с Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Первый удар по воротах в матче

В стиле Ярмоленко. Назаренко эффектно открыл счет в матче с Динамо. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" играет с "Динамо" (1:2 - перерыв).

Счет в матче открыл полузащитник днепрян Александр Назаренко - на 22-й минуте встречи.

20-летний украинец ворвался в штрафную киевлян, убрал под левую ногу и пробил в дальний угол ворот Нещерета.

Видео гола Назаренко

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
31.10.2020 в 21:32
Так держать...
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