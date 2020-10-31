СК Днепр-1 - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. Счет в поединке забил Александр Назаренко, 20-летний вингер эффектно пробил в дальний угол ворот . Благодаря автоголу Адамюка киевляне сравняли счет, а Виктор Цыганков вывел столичную команду вперед.

СК Днепр-1 - Динамо 1:2

Голы: Александр Назаренко 22 - Владимир Адамюк 35 (авт.), Виктор Цыганков 44

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Хобленко 63), Игорь Когут (Арсений Батагов 63), Андрей Цуриков, Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко (Алексей Чичиков 63), Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 81), Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко (Сергей С.Кравченко 72)

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Беньямин Вербич (Жерсон Родригес 63), Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 85), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 72), Владислав Супряга, Томаш Кендзёра

Предупреждения: Даниил Игнатенко 50, Александр Назаренко 77 - Виталий Буяльский 55, Томаш Кендзёра 86