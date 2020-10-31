  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Рябоконь: Немного в концовке не хватало мастерства
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Рябоконь: Немного в концовке не хватало мастерства

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Десны" подвел итоги ничьи с "Александрией"

Александр Рябоконь: Немного в концовке не хватало мастерства
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после ничьи в матче с "Александрией" в рамках 8-го тура УПЛ.

- Вы добыли одно очко или потеряли два?

- По факту - одно добыли.

- Почему не удалось во втором тайме сдержать навал от "Александрии", как повлияла их перестановка с 5 на 4 защитника?

- У нас тоже были моменты, могли забивать третий мяч. Имеется в виду второй при счете 1:0. А потом дважды пропустили, пришлось побороться, чтобы хотя бы сыграть вничью.

- Вы за реализацию поругали своих футболистов?

- Были хорошие моменты, скоростные атаки, пространство. Немного в концовке не хватало мастерства.

- Выход Будковского и его решающий мяч - это тренерская интуиция?

- Можно сказать - интуиция, можно сказать, что где-то планово. Игра требовала, было много навесов. Будковский хорошо играет головой, может помочь в защите и в атаке в воздушных дуэлях. Он мало сыграл в матче, потому что много пропустил. Он переболел, это был его первый выход после трехнедельной паузы. Я рад за него, что он помог нашей команде, - рассказал Рябоконь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь ФК Александрия УПЛ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...