Александр Рябоконь: Немного в концовке не хватало мастерства

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после ничьи в матче с "Александрией" в рамках 8-го тура УПЛ.

- Вы добыли одно очко или потеряли два?

- По факту - одно добыли.

- Почему не удалось во втором тайме сдержать навал от "Александрии", как повлияла их перестановка с 5 на 4 защитника?

- У нас тоже были моменты, могли забивать третий мяч. Имеется в виду второй при счете 1:0. А потом дважды пропустили, пришлось побороться, чтобы хотя бы сыграть вничью.

- Вы за реализацию поругали своих футболистов?

- Были хорошие моменты, скоростные атаки, пространство. Немного в концовке не хватало мастерства.

- Выход Будковского и его решающий мяч - это тренерская интуиция?

- Можно сказать - интуиция, можно сказать, что где-то планово. Игра требовала, было много навесов. Будковский хорошо играет головой, может помочь в защите и в атаке в воздушных дуэлях. Он мало сыграл в матче, потому что много пропустил. Он переболел, это был его первый выход после трехнедельной паузы. Я рад за него, что он помог нашей команде, - рассказал Рябоконь.