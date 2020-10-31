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Александр Рябоконь: Немного в концовке не хватало мастерства
Наставник "Десны" подвел итоги ничьи с "Александрией"
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после
- Вы добыли одно очко или потеряли два?
- По факту - одно добыли.
- Почему не удалось во втором тайме сдержать навал от "Александрии", как повлияла их перестановка с 5 на 4 защитника?
- У нас тоже были моменты, могли забивать третий мяч. Имеется в виду второй при счете 1:0. А потом дважды пропустили, пришлось побороться, чтобы хотя бы сыграть вничью.
- Вы за реализацию поругали своих футболистов?
- Были хорошие моменты, скоростные атаки, пространство. Немного в концовке не хватало мастерства.
- Выход Будковского и его решающий мяч - это тренерская интуиция?
- Можно сказать - интуиция, можно сказать, что где-то планово. Игра требовала, было много навесов. Будковский хорошо играет головой, может помочь в защите и в атаке в воздушных дуэлях. Он мало сыграл в матче, потому что много пропустил. Он переболел, это был его первый выход после трехнедельной паузы. Я рад за него, что он помог нашей команде, - рассказал Рябоконь.
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