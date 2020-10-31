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Игорь Климовский: Победа над Колосом - как глоток свежего воздуха
Наставник "Олимпика" подвел итоги победы "Колосом"
Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал
"Игра далась нам очень тяжело. С первых минут "Колос" побежал в прессинг, и это у соперника получалось очень хорошо. Хозяева поля практически ничего не позволяли нам сделать.
Нам сложно было выходить из обороны в атаку, поэтому мы больше играли длинными передачами. Хорошо, что забили первыми, это придало нам больше сил и уверенности.
В перерыве предупредили ребят, что "Колос" добавит. Так и произошло. Но мы уже были к этому готовы, смогли перестроиться, начали действовать от обороны, не теряя концентрации, сами больше прессинговали соперника…
После двух поражений от "Ворсклы" и "Десны", для нас эта победа - как глоток свежего воздуха. Есть еще очень много над чем работать, но самое главное сегодня – это добытые нами 3 очка", - рассказал Климовский.
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