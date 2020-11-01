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Львов объявил о расставании с Литовченко

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер покинул клуб

Львов объявил о расставании с Литовченко
Новина українською

"Львов" расстался с голкипером Сергеем Литовченко.

Контракт с 33-летним ветераном разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Литовченко стал игроком львовской команды в конце августа.

За это время провел 2 встречи, пропустив 8 мячей.

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В статье: ФК Львов Сергей Литовченко
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