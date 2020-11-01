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Львов объявил о расставании с Литовченко
Голкипер покинул клуб
"Львов" расстался с голкипером Сергеем Литовченко.
Контракт с 33-летним ветераном разорван по обоюдному согласию сторон.
Напомним, Литовченко стал игроком львовской команды в конце августа.
За это время провел 2 встречи, пропустив 8 мячей.
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