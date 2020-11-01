Палкин – об интересе Ромы к Жозе Боту: Они просто еще не знают его сумму отступных

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал слухи, связывающие главного скаута "горняков" Жозе Боту с "Ромой".

"Итальянская пресса пишет, что "Рома" хочет пригласить на работу нашего директора департамента скаутов. Они просто еще не знают, какая сумма отступных у него в контракте. Более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в Шахтере", – написал Палкин в своём Instagram.

Напомним, что Жозе Боту возглавлял селекционный отдел "Бенфики" с 2010 по 2018 годы, после чего принял предложение о переходе в "Шахтер". Недавно специалист подписал новый трехлетний контракт с "горняками".