  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин – об интересе Ромы к Жозе Боту: Они просто еще не знают его сумму отступных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин – об интересе Ромы к Жозе Боту: Они просто еще не знают его сумму отступных

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб не планирует расставаться со своим главным скаутом

Палкин – об интересе Ромы к Жозе Боту: Они просто еще не знают его сумму отступных
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал слухи, связывающие главного скаута "горняков" Жозе Боту с "Ромой".

"Итальянская пресса пишет, что "Рома" хочет пригласить на работу нашего директора департамента скаутов. Они просто еще не знают, какая сумма отступных у него в контракте. Более того, Жозе счастлив и горит желанием работать в Шахтере", – написал Палкин в своём Instagram.

Напомним, что Жозе Боту возглавлял селекционный отдел "Бенфики" с 2010 по 2018 годы, после чего принял предложение о переходе в "Шахтер". Недавно специалист подписал новый трехлетний контракт с "горняками".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Жозе Боту
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 11:04
Ага))))))))
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
01.11.2020 в 10:30
За Фонсеку Шахтер отступных не взял, вот Рома и решила что все будет брать в Шахтере на шару
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
01.11.2020 в 11:00
"На шару" у рыжего и снег зимой не взять, а с процентами, которые идут "от сердца" , можно
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...