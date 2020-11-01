Захеди: Для меня было важно забить, чтобы вновь обрести уверенность

Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди прокомментировал победу над "Колосом" (2:1) в 8-м туре УПЛ.

"Мне очень хотелось забить после двух сухих матчей, чтобы вновь обрести уверенность. Хочу поблагодарить Политыло, что позволил пробить мне пенальти. Он наш пенальтист, и я искренне ценю такой широкий жест от капитана.

Тренеры за период подготовки тщательно разобрали соперника и предоставили нам всю необходимую информацию. До забитого гола у меня было еще две супервозможности забить, но вратарь "Колоса" сыграл великолепно. Мы могли забивать больше, чем два гола, но главное, что удалось добиться победы", – сказал Захеди пресс-службе донецкого клуба.