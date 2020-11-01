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Цыганков вышел на 8-е место в списке лучшим бомбардиров Динамо в чемпионате Украины
Вчера Виктор отметился 52-м голов за киевлян
Вингер "Динамо" Виктор Цыганков вчера отметился голом в матче 8-го тура УПЛ с "Днепром-1".
Этот мяч стал для Цыганкова 52-м в 113 матчах УПЛ, благодаря чему поднялся на 8-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров киевского клуба в чемпионатах Украины.
Топ-10 лучших бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины:
1. Сергей Ребров – 113 голов в 242 матчах
2. Андрей Ярмоленко – 99/228
3. Максим Шацких – 97/215
4. Андрей Шевченко – 83/172
5. Виктор Леоненко – 61/98
6. Олег Гусев – 58/296
7. Артем Милевский – 57/178
8. Виктор Цыганков – 52/113
9. Валентин Белькевич – 51/224
10. Диого Ринкон – 47/129
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