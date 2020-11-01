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Цыганков вышел на 8-е место в списке лучшим бомбардиров Динамо в чемпионате Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Вчера Виктор отметился 52-м голов за киевлян

Цыганков вышел на 8-е место в списке лучшим бомбардиров Динамо в чемпионате Украины
Новина українською

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков вчера отметился голом в матче 8-го тура УПЛ с "Днепром-1".

Этот мяч стал для Цыганкова 52-м в 113 матчах УПЛ, благодаря чему поднялся на 8-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров киевского клуба в чемпионатах Украины.

Топ-10 лучших бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины:

1. Сергей Ребров – 113 голов в 242 матчах

2. Андрей Ярмоленко – 99/228

3. Максим Шацких – 97/215

4. Андрей Шевченко – 83/172

5. Виктор Леоненко – 61/98

6. Олег Гусев – 58/296

7. Артем Милевский – 57/178

8. Виктор Цыганков – 52/113

9. Валентин Белькевич – 51/224

10. Диого Ринкон – 47/129

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (8)
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Spokoyno (Киев)
01.11.2020 в 14:50
Головне, щоб він як Ярмоленко "не пересидив" в Динамо Що не дало Андрію, поки звикав до ТОП-чемпіонатів недолік майстерності "фізикою" компенсувати... Правда Віктор особливим атлетизмом поки "не страждав"...
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0
-1
Дрюон (Одесса)
01.11.2020 в 14:39
Да, а Леон реально круче всех) Здесь, конечно, много факторов, но тем не менее.
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0
0
bender_sun (Белая Церковь)
01.11.2020 в 14:21
Обойти Леоненка и вперед в Европку)
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+1
0
Komendor (Запорожье)
01.11.2020 в 13:02
Еще с десяток пенальти и он впереди Европы!!!
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+2
-9
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.11.2020 в 13:21
Откуда в Запорожье столько лишнехромосомных?
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+6
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
01.11.2020 в 15:23
Вчора теж з пенальті забив? Чи може французам і іспанцям з пенальті?Тож не пишіть дурню, не ганьбіться.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 13:02
В Циганкова ещё все впереди, надолго он в Динамо!!!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 13:00
В Леоненко самая крутая результативность!)))
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+1
-1


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