Денис Попов: Почему бы не играть постоянно в Динамо и не стать легендой клуба?

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился мыслями насчет своего будущего.

– Идеальное развитие твоей карьеры – это завоевание серьезных титулов с "Динамо", переход в средний европейский чемпионат, а потом в топ-клуб. Я правильно понимаю?

– В принципе, да. Но почему бы не играть постоянно в "Динамо" и не стать легендой клуба? Такой вариант тоже имеет место.

– Нет такого, что любой ценой перебраться в Бельгию, Нидерланды или Германию?

– Нет, такого нет. Если президент скажет, что мы тебя отпускаем – без вопросов. А если президент и тренерский штаб будут нуждаться в моих действиях и присутствии на поле, то я с радостью буду помогать клубу, – рассказал Попов.