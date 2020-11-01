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Денис Попов: Почему бы не играть постоянно в Динамо и не стать легендой клуба?

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян высказался насчет своей карьеры

Денис Попов: Почему бы не играть постоянно в Динамо и не стать легендой клуба?
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился мыслями насчет своего будущего.

– Идеальное развитие твоей карьеры – это завоевание серьезных титулов с "Динамо", переход в средний европейский чемпионат, а потом в топ-клуб. Я правильно понимаю?

– В принципе, да. Но почему бы не играть постоянно в "Динамо" и не стать легендой клуба? Такой вариант тоже имеет место.

– Нет такого, что любой ценой перебраться в Бельгию, Нидерланды или Германию?

– Нет, такого нет. Если президент скажет, что мы тебя отпускаем – без вопросов. А если президент и тренерский штаб будут нуждаться в моих действиях и присутствии на поле, то я с радостью буду помогать клубу, – рассказал Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
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Комментарии (15)
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krakow (Херсон)
01.11.2020 в 18:20
Логично, для питомцев нынешнего "Динамо". Будешь играть в основе постоянно, значит будешь легендой.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
01.11.2020 в 17:58
Есть старое доброе правило, если не профессионально не растёшь, то деградируешь. С Поповым все понятно. Такой себе динамовский Степаненко.
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+1
-1
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PiterCantrope (Франківськ)
01.11.2020 в 17:32
І багато гравців "Динамо" стають легендами клубу останнім часом? От Гармаш відіграв 10 років за команду. І що? Власні фанати його обзивають гірше, ніж бомжів на вулиці, і клуб без почестей відправив у оренду в Турречину в 30-річному віці. І відправив би й далі, якби була можливість.
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+3
-4
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
01.11.2020 в 17:39
І інші: Кравець, Морозюк, Хачеріді, Рибалка. Легенди? Люблять їх фанати, поважають їх прості любителі футболу? Таких прикладів як Гусєв вже давним-давно не було.
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
01.11.2020 в 17:48
Легенди клубу: Ребров, Шевченко, Лужний, Белькевич, Гусєв; а ті, кого ви назвали на легенд не тягнуть, хіба Хачеріді в деякій мірі. Щоб бути легендою,треба мати якісь досягнення, або особисті, або разом з клубом.
+4
-2
аалекс ( Крым)
01.11.2020 в 17:16
Амбиции аж зашкаливают.
Ответить
+3
-5
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 16:57
Зичу успіхів! Нечасто зустрінеш гравця, який хоче пов'язати своє життя з рідним клубом!
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+7
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 16:52
Пару лет в Динамо, а потом в Зорьку. )))
Ответить
+1
-10
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.11.2020 в 16:55
Лучше чем твоя никчемная жизнь: на йух у бомжей, на йух у нариков, на йух у алкашей, а там гроб из забора, под которым тебя делали.
Ответить
+4
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 16:57
))))))) укольчик в попу сделай!
+2
-9
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.11.2020 в 17:05
Ты уже укольчик в ротик получила, шлюшка?)))
+5
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 17:11
Фу, как не красиво! Ты просто несчастный, но ничего, буковки хоть нажимаешь, это уже хорошо))) Оно высохнет)))
+1
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.11.2020 в 18:11
Kolibri, лети на йух птичка без мозгов, там тепло, там твой дом
+1
-2
avatar
Инспектор ( )
01.11.2020 в 16:40
Да, несколько убогие желания
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+3
-11
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DynamoKiyv (Київ)
01.11.2020 в 16:51
Убогие - твои комменты.
Ответить
+8
-4


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