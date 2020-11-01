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Денис Попов: Почему бы не играть постоянно в Динамо и не стать легендой клуба?
Защитник киевлян высказался насчет своей карьеры
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился мыслями насчет своего будущего.
– Идеальное развитие твоей карьеры – это завоевание серьезных титулов с "Динамо", переход в средний европейский чемпионат, а потом в топ-клуб. Я правильно понимаю?
– В принципе, да. Но почему бы не играть постоянно в "Динамо" и не стать легендой клуба? Такой вариант тоже имеет место.
– Нет такого, что любой ценой перебраться в Бельгию, Нидерланды или Германию?
– Нет, такого нет. Если президент скажет, что мы тебя отпускаем – без вопросов. А если президент и тренерский штаб будут нуждаться в моих действиях и присутствии на поле, то я с радостью буду помогать клубу, – рассказал Попов.
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