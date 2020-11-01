ФК Минай - Рух 0:0. Видеообзор матча

В рамках 8-го тура чемпионата Украины встречались два новичка высшего дивизиона - "Минай" и "Рух" разыграли между собою нулевую ничью. После восьми туров команды Кобина и Федика находятся практически на дне турнирной таблицы - "Минай" на 11-м месте, а "Рух" на 13 позиции.

ФК Минай - Рух 0:0

ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Даниил Кныш, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 76), Василий Пыняшко (Денис Кожанов 61), Шемми Маембе (Александр Маткобожик 61), Андрей Ткачук, Максим Лопырёнок, Александр Снижко (Алексей Хахлев 76), Кирилл Меличенко

Рух: Александр Бандура, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Эрик Глига, Богдан Бойчук, Юрий Копина, Милош Стаменкович, Вадим Парамонов (Игорь Дуць 46), Андрей Кухарук, Василий Рунич (Остап Притула 78), Николай Кухаревич

Предупреждения: Кирилл Меличенко 41, Александр Снижко 57