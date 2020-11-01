  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 100 дней Луческу и жесткие ДТП футболистов. Включай сегодня Профутбол Digital
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

100 дней Луческу и жесткие ДТП футболистов. Включай сегодня Профутбол Digital

Премьер-лига
(1 голосов)
100 дней Луческу и жесткие ДТП футболистов. Включай сегодня Профутбол Digital
Новина українською

В воскресенье, 1-го ноября в 21:29 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов Сергея Погорелого и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

  • Луческу провалил матч с Ференцварошем, но о чем говорить в целом о его 100 дней в Динамо?
  • Он закрыл Лукаку! Эксклюзивное интервью Валерия Бондаря!
  • Он будет защищать Динамо от Месси. Кто такой Руслан Нещерет?
  • Жесткие ДТП с участием футболистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Профутбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...