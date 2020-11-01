Премьер-лига
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100 дней Луческу и жесткие ДТП футболистов. Включай сегодня Профутбол Digital
В воскресенье, 1-го ноября в 21:29 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов Сергея Погорелого и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:
- Луческу провалил матч с Ференцварошем, но о чем говорить в целом о его 100 дней в Динамо?
- Он закрыл Лукаку! Эксклюзивное интервью Валерия Бондаря!
- Он будет защищать Динамо от Месси. Кто такой Руслан Нещерет?
- Жесткие ДТП с участием футболистов.
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