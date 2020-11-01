100 дней Луческу и жесткие ДТП футболистов. Включай сегодня Профутбол Digital

В воскресенье, 1-го ноября в 21:29 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов Сергея Погорелого и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

Луческу провалил матч с Ференцварошем, но о чем говорить в целом о его 100 дней в Динамо?

Он закрыл Лукаку! Эксклюзивное интервью Валерия Бондаря!

Он будет защищать Динамо от Месси. Кто такой Руслан Нещерет?

Жесткие ДТП с участием футболистов.