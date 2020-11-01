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Источник: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом

Премьер-лига
(2 голосов)

Случаи заражения также есть среди врачей столичной команды

Источник: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом
Новина українською

В СМИ появилась информация, что в стане киевского "Динамо" обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

Телеграм-канал Артема Франкова сообщает, что Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Бэлуцэ и Цитаишвили заразились COVID-19. Заболел также помощник главного тренера Мирчи Луческу - Эмилиан Карас. Случаи заражения обнаружены и среди врачей киевского клуба.

В первую команду "бело-синих" был вызван 18-летний левый защитник Константин Вивчаренко.

Ранее среди динамовцев коронавирусом заразились голкиперы Бущан и Бойко, а также защитник Миколенко.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Николай Шапаренко Георгий Цитаишвили Миккель Дуэлунд Константин Вивчаренко коронавирус Эмил Карас Тудор Белуце
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Комментарии (3)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
01.11.2020 в 21:06
Як би не було, але здоров'я найголовніше. Усім швидкого одужання.
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.11.2020 в 20:52
Капец,накануне ЛЧ... Желаю заклятым скорейшего выздоровления и удачи в ЛЧ!
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+3
-3
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 20:45
Зичу хлопцям безсимптомно перенести хворобу, пошвидше одужати і повертатися на поле!
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+6
-1


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