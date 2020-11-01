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Источник: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом
Случаи заражения также есть среди врачей столичной команды
В СМИ появилась информация, что в стане киевского "Динамо" обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.
Телеграм-канал Артема Франкова сообщает, что Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Бэлуцэ и Цитаишвили заразились COVID-19. Заболел также помощник главного тренера Мирчи Луческу - Эмилиан Карас. Случаи заражения обнаружены и среди врачей киевского клуба.
В первую команду "бело-синих" был вызван 18-летний левый защитник Константин Вивчаренко.
Ранее среди динамовцев коронавирусом заразились голкиперы Бущан и Бойко, а также защитник Миколенко.
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