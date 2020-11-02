Официально: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом

Есть такое понятие - транзиторное носительство. Вирус попадает в организм, но если он (организм) здоров, не ослаблен, нет всякой хрони и нормальный иммунитет- то вирус не реплицируется, не размножается, и просто выводится физиологическим путем через какое-то время. Конечно, тест в этом всем "не разбирается" и показывает положительный результат. Поэтому у 50% людей коронавирус, равно как и другие респираторные болезни, вызываемые подобными ему возбудителями, протекают бессимптомно. Т.е. клинически - это не болезнь. Но такой здоровый носитель может заражать других людей. В этом был смысл вопроса, есть ли клиника?, т.к. от этого принципиально отличается время, на которое они, к сожалению, выпадут.