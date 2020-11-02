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Официально: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом
Случаи заражения также есть среди сотрудников столичной команды
Официальный сайт киевского "Динамо" сообщает, что в команде обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.
Накануне вылета на матч Лиги чемпионов против каталонской “Барселоны” футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды “Динамо” сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.
Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Георгий Цитаишвили заразились COVID-19. Заболел также помощник главного тренера Мирчи Луческу - Эмилиан Карас. Случаи заражения обнаружены среди четырех сотрудников киевского клуба.
Телеграм-канал Артема Франкова информирует, что в первую команду "бело-синих" был вызван 18-летний левый защитник Константин Вивчаренко.
Ранее среди динамовцев коронавирусом заразились голкиперы Бущан и Бойко, а также защитник Миколенко.
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