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Официально: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом

Премьер-лига
(3 голосов)

Случаи заражения также есть среди сотрудников столичной команды

Официально: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом
Новина українською

Официальный сайт киевского "Динамо" сообщает, что в команде обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

Накануне вылета на матч Лиги чемпионов против каталонской “Барселоны” футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды “Динамо” сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Георгий Цитаишвили заразились COVID-19. Заболел также помощник главного тренера Мирчи Луческу - Эмилиан Карас. Случаи заражения обнаружены среди четырех сотрудников киевского клуба.

Телеграм-канал Артема Франкова информирует, что в первую команду "бело-синих" был вызван 18-летний левый защитник Константин Вивчаренко.

Ранее среди динамовцев коронавирусом заразились голкиперы Бущан и Бойко, а также защитник Миколенко.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Николай Шапаренко Георгий Цитаишвили Миккель Дуэлунд Константин Вивчаренко коронавирус Эмил Карас Тудор Белуце
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (14)
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simargl (Чернигов)
02.11.2020 в 00:53
Ого какие темпы... плохо. Всем здоровья и скорейшего выздоровления и восстановления!!!! Тяжело будет... ох тяжело ...
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+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
01.11.2020 в 23:49
Мда, перед Барсой и Шахтой это очень плохо...
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
01.11.2020 в 21:59
Это результат закрытия на базе?
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0
-5
avatar
Ігор Холост (Львов)
01.11.2020 в 21:49
Я щось недорозумію,елементарних правил недотримуються ?
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+2
-6
Термит (Киев)
01.11.2020 в 21:32
Так что, конкретно с ними, а, Источник? Заболели лежат в постели с температурой 39, или тест просто положительный, а пацаны ни слухом, ни духом как Роналду?
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+1
-5
Термит (Киев)
01.11.2020 в 22:36
Есть такое понятие - транзиторное носительство. Вирус попадает в организм, но если он (организм) здоров, не ослаблен, нет всякой хрони и нормальный иммунитет- то вирус не реплицируется, не размножается, и просто выводится физиологическим путем через какое-то время. Конечно, тест в этом всем "не разбирается" и показывает положительный результат. Поэтому у 50% людей коронавирус, равно как и другие респираторные болезни, вызываемые подобными ему возбудителями, протекают бессимптомно. Т.е. клинически - это не болезнь. Но такой здоровый носитель может заражать других людей. В этом был смысл вопроса, есть ли клиника?, т.к. от этого принципиально отличается время, на которое они, к сожалению, выпадут.
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+5
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.11.2020 в 22:39
Від кротів передалось.
Ответить
+2
-9
Golfik25 (Киев)
01.11.2020 в 21:31
Просто жесть. Если это правда, то перед игрой с Барсой и Шахтером состава толком и нет.
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+2
-1
tartar (Львів)
01.11.2020 в 23:12
будуть ставити з дубля всіх, хто чув, що мяч круглий, якщо доведеться, а що робити...
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+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.11.2020 в 21:20
Жизнь при ковидке - это жесть((((((
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+6
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
01.11.2020 в 21:06
Як би не було, але здоров'я найголовніше. Усім швидкого одужання.
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+16
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.11.2020 в 20:52
Капец,накануне ЛЧ... Желаю заклятым скорейшего выздоровления и удачи в ЛЧ!
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+17
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.11.2020 в 21:51
Спасибо
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+9
-1
LAZ E183 (Рига)
01.11.2020 в 20:45
Зичу хлопцям безсимптомно перенести хворобу, пошвидше одужати і повертатися на поле!
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+20
-1


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