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Кобин: Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем
Наставник "Миная" подвел итоги матча с "Рухом"
Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал
"Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и "Рух" знали – кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола. Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно.
Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. И этим будем заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре", - рассказал Кобин.
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