Кобин: Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал ничью с "Рухом" в матче 8-го тура УПЛ.

"Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и "Рух" знали – кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола. Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно.

Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. И этим будем заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре", - рассказал Кобин.