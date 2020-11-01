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Кобин: Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем

Премьер-лига
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Наставник "Миная" подвел итоги матча с "Рухом"

Кобин: Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал ничью с "Рухом" в матче 8-го тура УПЛ.

"Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и "Рух" знали – кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола. Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно.

Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. И этим будем заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре", - рассказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин УПЛ Рух (Львов) ФК Минай
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Источник:
ФК "Минай"

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