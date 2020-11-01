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Ингулец - Заря 1:1. ВАР спасает для луганчан ничью

Премьер-лига
(2 голосов)

Шестая ничья команды Лавриненко в сезоне

Ингулец - Заря 1:1. ВАР спасает для луганчан ничью
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и ожидалось, Виктор Скрипник прибегнул к частичной ротации, чтобы разгрузить команду перед очередным поединком в Лиге Европы. Правда, кадровый потенциал нынешней "Зари" позволяет тренеру тасовать лишь несколько позиций. Так, вместо Фаворова на правом фланге вышел Руфати, Хомченовский поднялся в полузащиту (Назарина остался в запасе), тогда как слева в обороне вышел Циганикс. Дисквалифицированного Цвека заменил Абу Ханна. Иванисени, Юрченко и Кочергину попросту нет альтернативы, в атаке партнером Кабаева стал Гладкий. Ну и вместо Васила вышел Никита Шевченко.

Номинальные хозяева поля - "Ингулец" - тоже были далеки от оптимального состава. Вместо Павлова, который пропускал из-за удаления в дерби с "Александрией", в центре защиты действовал Семенко. Кучеренко остался в резерве, однако уже в середине первого тайма он вышел на замену вместо травмированного Лупашко. В атаке снова действовал Мкомола, а не Ситчинава, хотя в заявку грузин попал. Интересно, что слева в полузащите с первых минут играл Коваленко, а не Янаков. Денис, напомним, перешел на правах аренды именно из "Зари". Луганчане позволили ему (и Белоцерковцу) играть, но Сергей Лавриненко предпочел Илью. Впрочем, уже после перерыва Янаков появился на поле.

Стоит заметить, что существенные коррективы в игру внесла погода. До и во время первого тайма в Запорожье лил дождь. Воды было более чем достаточно, поэтому контролировать мяч в своем привычном стиле луганчанам было трудно. Как следствие, "Заря" сместила акцент в своей игре на фланги, откуда то и дело пытались подавать / простреливать Руфати, Хомченовский и Циганикс. Эффекта по большому счету это не имело никакого, хотя два момента "Заря" все же создала. В начале игры Кочергин пробивал слета после подачи Хомченовского, но мяч полетел на трибуны. Гладкий головой пробил точно и без шансов для Шуста, однако арбитр взятие ворот после помощи видеоасистента отменил, зафиксировав у форварда офсайд.

"Ингулец", разумеется, действовал скромнее, но по количеству потенциально опасных моментов в первой половине игре фавориту не уступил. На 20-й минуте неплохо с линии штрафной пробивал Лупашко в нижний угол - немного не попал. А потом после удара Бартуловича со штрафного мяч скользнул по перекладине, впрочем, Шевченко ситуацию, кажется, контролировал.

Второй тайм петровцы начали даже лучше. Сначала Балан накрутил нескольких соперников и с острого угла пробил над перекладиной, затем Бартулович пробил сильно метров с 25-ти - не попал какие-то сантиметры, при этом Шевченко, похоже, эпизод упустил. Наконец, на 64-й минуте "Ингулец" вышел вперед, да еще и благодаря удару арендованного у "Зари" игрока! Упоминавшийся Янаков классно исполнил штрафной, закрутив мяч во вратарскую угол.

У луганчан игра в атаке откровенно не клеилась. Кружению вокруг штрафной не хватало последнего паса или нестандартных действий. Впрочем, на помощь пришел стандарт и система ВАР. После подачи со штрафного Кучеренко придержал руками за футболку Иванисеню (как Ленгле Рамоса в последнем Эль-Классико), хотя мяч к Дмитрию и близко не летел. Арбитр Андрей Коваленко долго консультировался с видеоассистентом, потом сам пошел смотреть повтор и в конце концов указал на точку. Юрченко с отметки Шуста не переиграл, но снова вмешалась система ВАР, которая зафиксировала, что Богдан преждевременно покинул линию ворот. Второй раз Владлен уже переиграл голкипера, поймав того на паузе.

Несмотря на то, что "Заря" сейчас играет в крайне тяжелом графике, сил на концовку матча у нее осталось больше. "Ингулец" фактически всей командой сосредоточился на защите ничейного результата и в целом делал это достаточно качественно. Хотя один момент луганчане все же создали. Кочергин накрутил на левом фланге Балана, подал на дальнюю, где Гладкий сбросил мяч под удар Хомченовскому, однако Дмитрий пробил значительно выше ворот. При этом Андрей Коваленко снова проверял эпизод на предмет нарушения, ведь под удар бросался Запорожец. На этот раз Удача была на стороне "Ингульца".

Ну а кульминацией могла стать пятая компенсирована арбитром минута. "Заря" пошла на штурм, долго готовила атаку, в конце концов, после подачи с фланга Гладкий сбросил под удар Назарине - Егор был совершенно свободен, но с 16-ти метров пробил неточно и тем самым подвел черту под очередным невыразительным матчем своей команды.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Восьмой тур
1 ноября. Запорожье. "Славутич Арена"
"Ингулец" - "Заря" 1:1
Голы: Янаков 64 - Юрченко 75 пен.
"Ингулец": Шуст - Балан, Ковалев, Семенко, Квасный - Лупашко (Кучеренко 24) - Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков 46) - Мкомола (Ситчинава 65)
Тренер: Сергей Лавриненко
"Заря": Шевченко - Руфати (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня - Кочергин, Хомченовский - Юрченко - Кабаев (Саядманеш 81), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник
Арбитр: Андрей Коваленко
Предупреждения: Семенко 27 Коваленко 45, Квасный 69, Кучеренко 73, Запорожец 80 - Иванисеня 63, Вернидуб 88
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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Ингулец (Петрово) Денис Янаков
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Комментарии (19)
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rubizhansky (Рубежное)
01.11.2020 в 22:46
Слёзно просить вернуться у Юрия Николаевича. Это фиаско... Кто бы там не воспевал дифирамбы Ингульцу, но... клубу, который прежде задал определённую планку, вот такой провал недопустим. Скрипника в отставку. Ведь это тотальное безобразие. Игры нет... в турнирной таблице дно. Но чувствуется, что дно еще не пробито. П.С. Ох... помнится как МанЮн пришлось выпускать самого Златана, чтобы он помог обыграть Зарю. А что сейчас?
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.11.2020 в 22:27
раз некому созидать, то мож пора перестать заставлять Хоченовского пахать в защите
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+5
0
lui87ivanov (Запорожье)
01.11.2020 в 22:25
Рафаилов деградацию Зари ванговал сразу после своего ухода. Он был, и спрос был с команды и тренеров. Сайчас некому строить личный состав, всем всё по-ху-ю
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.11.2020 в 22:29
доброе утро, рафа в доле с ша-блием обокрал клуб и свалил, а теперь вангует из-за поребрика, а ты хаваешь и просишь добавки
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+2
-1
lui87ivanov (Запорожье)
01.11.2020 в 22:49
Сегодня факт налицо. Скрипник отдал Янакова в аренду, а оставил балет, не умеющий попадать в рамку. Чайковский раз в год с банки встаёт. Но Скрипник в каждом интервью рассказывает, что у него великолепный состав, способный добиваться результата и он очень доволен.
+1
0
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Hugo64 (PARIS)
01.11.2020 в 22:07
СКРИПНИК как тренер- ВЕРДЕР 2 сезона- 10 место и 13 место-выгнали за отрицательный старт! РИГА 1 место НО ушел почему? не остался ведь игры в ЛЧ? правда и был там всего полгода. вот и вся успешная карьера-до ЗАРИ .ТУТ третье место И решил уйти в днепртипа1-но не дали отступных- КАК ТО ВСЁ не однозначно с ним
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+4
-1
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ascent (Луксор)
01.11.2020 в 21:55
Просто устали...
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0
-2
avatar
ascent (Луксор)
01.11.2020 в 22:00
Нужна ротация
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+1
0
sergei2020 (Черновцы)
01.11.2020 в 22:06
Нужна.Ну кого выпускать? Перовича? Игрок 2 лиги!
+3
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
01.11.2020 в 22:17
при скрипнике пришли АЖ 16 футболистов-КТО заиграл нормально -а никто-
+5
0
sergei2020 (Черновцы)
01.11.2020 в 22:19
А с дубля,толковых ребят,в оренду отдали.
+2
0
Термит (Киев)
01.11.2020 в 21:55
Да, какой там плей-офф Лиги Европы, если Заря у Ингульца выиграть не может? АЕК вон Вольфсбург прошел, грустно...
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+2
-1
sergei2020 (Черновцы)
01.11.2020 в 21:48
Пора сказать Скрипнику СПАСИБО!!! От былых мужиков не осталось ничего!!! Верните Вернедуба!!!
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+7
-1
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Усе буде добре (Київ)
01.11.2020 в 21:44
Один удар у рамку воріт за усю гру і той з пенальті! Зоря деградує прискореними темпами.
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+8
-1
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Hugo64 (PARIS)
01.11.2020 в 21:36
в этом сезоне ЗАРЯ впервые не то будет бороться за третье место, даже в ЕК не попадет.- скрипник упорно гробит зарю- по инерции ещё как то сыграли сезон- даже чуть второе место не взяли-НО ЧЕМ дальше тем всё хуже и хуже-
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+5
-2
Bogdan36 (Kiev)
01.11.2020 в 21:33
Ну что, "Заря" героически ВАРвала ничью у "Ингульца"!!!Причём со второго пенальти. Даже не помню, раньше были ли случаи, когда "Заря" перебивала пенальти...
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+6
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
01.11.2020 в 21:31
НУ ЧТО? никакущая ЗАРЯ продолжает деградировать! отдал скрипник в аренду янакова -тот голы забиваеет- филю сменил на перовича-НО филя глы забивает а этого даже не выпускает играть- гладкий что на поле то делает? САЯДМАНЕШ вышел и заиграла более в нападении-НО нехватало ещё атакующего- кабаев то ушел-- ЭТО ВСЁ ПРОСЧЕТЫ главного тренера -
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+6
-1
Bogdan36 (Kiev)
01.11.2020 в 21:31
Зато это тренер с " европейским менталитетом"!!!
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+1
0
sergkir
01.11.2020 в 21:30
Ну если такие уже пенальти ставят,да ещё и с war, да ещё и перебивает, то вы меня простите.
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+5
-3


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