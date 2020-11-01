Ингулец - Заря 1:1. ВАР спасает для луганчан ничью

Как и ожидалось, Виктор Скрипник прибегнул к частичной ротации, чтобы разгрузить команду перед очередным поединком в Лиге Европы. Правда, кадровый потенциал нынешней "Зари" позволяет тренеру тасовать лишь несколько позиций. Так, вместо Фаворова на правом фланге вышел Руфати, Хомченовский поднялся в полузащиту (Назарина остался в запасе), тогда как слева в обороне вышел Циганикс. Дисквалифицированного Цвека заменил Абу Ханна. Иванисени, Юрченко и Кочергину попросту нет альтернативы, в атаке партнером Кабаева стал Гладкий. Ну и вместо Васила вышел Никита Шевченко.

Номинальные хозяева поля - "Ингулец" - тоже были далеки от оптимального состава. Вместо Павлова, который пропускал из-за удаления в дерби с "Александрией", в центре защиты действовал Семенко. Кучеренко остался в резерве, однако уже в середине первого тайма он вышел на замену вместо травмированного Лупашко. В атаке снова действовал Мкомола, а не Ситчинава, хотя в заявку грузин попал. Интересно, что слева в полузащите с первых минут играл Коваленко, а не Янаков. Денис, напомним, перешел на правах аренды именно из "Зари". Луганчане позволили ему (и Белоцерковцу) играть, но Сергей Лавриненко предпочел Илью. Впрочем, уже после перерыва Янаков появился на поле.

Стоит заметить, что существенные коррективы в игру внесла погода. До и во время первого тайма в Запорожье лил дождь. Воды было более чем достаточно, поэтому контролировать мяч в своем привычном стиле луганчанам было трудно. Как следствие, "Заря" сместила акцент в своей игре на фланги, откуда то и дело пытались подавать / простреливать Руфати, Хомченовский и Циганикс. Эффекта по большому счету это не имело никакого, хотя два момента "Заря" все же создала. В начале игры Кочергин пробивал слета после подачи Хомченовского, но мяч полетел на трибуны. Гладкий головой пробил точно и без шансов для Шуста, однако арбитр взятие ворот после помощи видеоасистента отменил, зафиксировав у форварда офсайд.

"Ингулец", разумеется, действовал скромнее, но по количеству потенциально опасных моментов в первой половине игре фавориту не уступил. На 20-й минуте неплохо с линии штрафной пробивал Лупашко в нижний угол - немного не попал. А потом после удара Бартуловича со штрафного мяч скользнул по перекладине, впрочем, Шевченко ситуацию, кажется, контролировал.

Второй тайм петровцы начали даже лучше. Сначала Балан накрутил нескольких соперников и с острого угла пробил над перекладиной, затем Бартулович пробил сильно метров с 25-ти - не попал какие-то сантиметры, при этом Шевченко, похоже, эпизод упустил. Наконец, на 64-й минуте "Ингулец" вышел вперед, да еще и благодаря удару арендованного у "Зари" игрока! Упоминавшийся Янаков классно исполнил штрафной, закрутив мяч во вратарскую угол.

У луганчан игра в атаке откровенно не клеилась. Кружению вокруг штрафной не хватало последнего паса или нестандартных действий. Впрочем, на помощь пришел стандарт и система ВАР. После подачи со штрафного Кучеренко придержал руками за футболку Иванисеню (как Ленгле Рамоса в последнем Эль-Классико), хотя мяч к Дмитрию и близко не летел. Арбитр Андрей Коваленко долго консультировался с видеоассистентом, потом сам пошел смотреть повтор и в конце концов указал на точку. Юрченко с отметки Шуста не переиграл, но снова вмешалась система ВАР, которая зафиксировала, что Богдан преждевременно покинул линию ворот. Второй раз Владлен уже переиграл голкипера, поймав того на паузе.

Несмотря на то, что "Заря" сейчас играет в крайне тяжелом графике, сил на концовку матча у нее осталось больше. "Ингулец" фактически всей командой сосредоточился на защите ничейного результата и в целом делал это достаточно качественно. Хотя один момент луганчане все же создали. Кочергин накрутил на левом фланге Балана, подал на дальнюю, где Гладкий сбросил мяч под удар Хомченовскому, однако Дмитрий пробил значительно выше ворот. При этом Андрей Коваленко снова проверял эпизод на предмет нарушения, ведь под удар бросался Запорожец. На этот раз Удача была на стороне "Ингульца".

Ну а кульминацией могла стать пятая компенсирована арбитром минута. "Заря" пошла на штурм, долго готовила атаку, в конце концов, после подачи с фланга Гладкий сбросил под удар Назарине - Егор был совершенно свободен, но с 16-ти метров пробил неточно и тем самым подвел черту под очередным невыразительным матчем своей команды.

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1 ноября. Запорожье. "Славутич Арена"

"Ингулец" - "Заря" 1:1

Голы: Янаков 64 - Юрченко 75 пен.

"Ингулец": Шуст - Балан, Ковалев, Семенко, Квасный - Лупашко (Кучеренко 24) - Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков 46) - Мкомола (Ситчинава 65)

Тренер: Сергей Лавриненко

"Заря": Шевченко - Руфати (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня - Кочергин, Хомченовский - Юрченко - Кабаев (Саядманеш 81), Гладкий

Тренер: Виктор Скрипник

Арбитр: Андрей Коваленко

Предупреждения: Семенко 27 Коваленко 45, Квасный 69, Кучеренко 73, Запорожец 80 - Иванисеня 63, Вернидуб 88