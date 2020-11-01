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Заря позволила отданному в аренду игроку сыграть против себя - он забил красавец гол. ВИДЕО
Денис Янаков - как кошмар для "Динамо" и "Шахтера"
В августе Денис Янаков перешел из киевского "Динамо" в луганскую "Зари". За команду Скрипника успел сыграть два матча (выходил на замены на 10 минут), после чего его отдали в аренду в "Ингулец".
В Петрово он имеет гораздо больше доверия. В первом же матче - в дерби с "Александрией" - отличился голом. Должен был он сыграть и против "Зари", ведь луганский клуб не запретил "Ингульцу" использовать игрока в очной встрече.
Сергей Лавриненко выпустил Дениса на поле сразу после перерыва. А через 20 минут Янаков отличным ударом со штрафного открыл счет. Конечно, гол в ворота фактически своей команды он не праздновал. К слову, игра завершилась со счетом 1:1.
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