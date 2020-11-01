  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Шестая ничья "Ингульца" в восьми матчах

Ингулец - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках 8-го тура чемпионата Украины встречались "Ингулец" и "Заря". Команды разыграли между собой ничейный результат. В составе новичка УПЛ голом отметился Янаков на 64-й минуте. А в команде гостей гол на свой счет записал Юрченко - хавбек реализовал 11-метровый удар на 75-й минуте встречи.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Восьмой тур
1 ноября. Запорожье. "Славутич Арена"
"Ингулец" - "Заря" 1:1
Голы: Янаков 64 - Юрченко 75 пен.
"Ингулец": Шуст - Балан, Ковалев, Семенко, Квасный - Лупашко (Кучеренко 24) - Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков 46) - Мкомола (Ситчинава 65)
Тренер: Сергей Лавриненко
"Заря": Шевченко - Руфати (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня - Кочергин, Хомченовский - Юрченко - Кабаев (Саядманеш 81), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник
Арбитр: Андрей Коваленко
Предупреждения: Семенко 27 Коваленко 45, Квасный 69, Кучеренко 73, Запорожец 80 - Иванисеня 63, Вернидуб 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) УПЛ Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...