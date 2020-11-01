Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов
Шестая ничья "Ингульца" в восьми матчах
В рамках 8-го тура чемпионата Украины встречались "Ингулец" и "Заря". Команды разыграли между собой ничейный результат. В составе новичка УПЛ голом отметился Янаков на 64-й минуте. А в команде гостей гол на свой счет записал Юрченко - хавбек реализовал 11-метровый удар на 75-й минуте встречи.
Чемпионат Украины. Favbet лига. Восьмой тур
1 ноября. Запорожье. "Славутич Арена"
"Ингулец" - "Заря" 1:1
Голы: Янаков 64 - Юрченко 75 пен.
1 ноября. Запорожье. "Славутич Арена"
Голы: Янаков 64 - Юрченко 75 пен.
"Ингулец": Шуст - Балан, Ковалев, Семенко, Квасный - Лупашко (Кучеренко 24) - Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков 46) - Мкомола (Ситчинава 65)
Тренер: Сергей Лавриненко
"Заря": Шевченко - Руфати (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня - Кочергин, Хомченовский - Юрченко - Кабаев (Саядманеш 81), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник
Тренер: Сергей Лавриненко
"Заря": Шевченко - Руфати (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня - Кочергин, Хомченовский - Юрченко - Кабаев (Саядманеш 81), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник
Арбитр: Андрей Коваленко
Предупреждения: Семенко 27 Коваленко 45, Квасный 69, Кучеренко 73, Запорожец 80 - Иванисеня 63, Вернидуб 88
Предупреждения: Семенко 27 Коваленко 45, Квасный 69, Кучеренко 73, Запорожец 80 - Иванисеня 63, Вернидуб 88
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом
- Серия А. Роналду и Златан выручают свои команды, Иммобиле и Лацио также спасаются
- Ибрагимович повторил рекорд Шевченко
- Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...