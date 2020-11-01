Ингулец - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 8-го тура чемпионата Украины встречались "Ингулец" и "Заря". Команды разыграли между собой ничейный результат. В составе новичка УПЛ голом отметился Янаков на 64-й минуте. А в команде гостей гол на свой счет записал Юрченко - хавбек реализовал 11-метровый удар на 75-й минуте встречи.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Восьмой тур

1 ноября. Запорожье. "Славутич Арена"

"Ингулец" - "Заря" 1:1

Голы: Янаков 64 - Юрченко 75 пен. 1 ноября. Запорожье. "Славутич Арена"Янаков 64 - Юрченко 75 пен.

"Ингулец": Шуст - Балан, Ковалев, Семенко, Квасный - Лупашко (Кучеренко 24) - Козак, Запорожец, Бартулович, Коваленко (Янаков 46) - Мкомола (Ситчинава 65)

Тренер: Сергей Лавриненко

"Заря": Шевченко - Руфати (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс - Иванисеня - Кочергин, Хомченовский - Юрченко - Кабаев (Саядманеш 81), Гладкий

Тренер: Виктор Скрипник

Арбитр: Андрей Коваленко

Предупреждения: Семенко 27 Коваленко 45, Квасный 69, Кучеренко 73, Запорожец 80 - Иванисеня 63, Вернидуб 88