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Сирота: С приходом Луческу тренировки стали немного короче, но интенсивнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой защитник киевлян высказался о работе под руководством румына

Сирота: С приходом Луческу тренировки стали немного короче, но интенсивнее
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота поделился мыслями насчет работы под руководством Мирчи Луческу.

"С приходом Мистера у нас тренировки стали немного короче, но интенсивнее. Паузы между упражнениями может и не быть.

Поэтому после тренировок надо делать акцент на восстановительных процедурах. Тем более у нас сейчас почти каждый день матч", - рассказал Сирота.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
FootballHub

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