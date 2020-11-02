Сирота: С приходом Луческу тренировки стали немного короче, но интенсивнее

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота поделился мыслями насчет работы под руководством Мирчи Луческу.

"С приходом Мистера у нас тренировки стали немного короче, но интенсивнее. Паузы между упражнениями может и не быть.

Поэтому после тренировок надо делать акцент на восстановительных процедурах. Тем более у нас сейчас почти каждый день матч", - рассказал Сирота.