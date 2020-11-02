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Сирота: С приходом Луческу тренировки стали немного короче, но интенсивнее
Молодой защитник киевлян высказался о работе под руководством румына
Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота поделился мыслями насчет работы под руководством Мирчи Луческу.
"С приходом Мистера у нас тренировки стали немного короче, но интенсивнее. Паузы между упражнениями может и не быть.
Поэтому после тренировок надо делать акцент на восстановительных процедурах. Тем более у нас сейчас почти каждый день матч", - рассказал Сирота.
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Источник:FootballHub
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