Матч "Львов" - "Ворскла" завершился наиболее неожиданным результатом в восьмом туре – главный аутсайдер обыграл команду, которая шла до этого на втором месте. При этом поединок оказался непростым для арбитра Игоря Пасхала. В целом рефери неплохо справлялся с работой, но был один эпизод, который повлиял на ход игры, отмечают экс-арбитры ФИФА Мирослав Ступар и Сергей Шебек.

Ошибка Пасхала случилась на 35-й минуте матча. После отскока мяча полтавчанин Челядин сыграл первым, пробросил круглого вперед, а сзади его преследовал Михоби, пытавшийся помешать оппоненту. Но француз сделал это крайне неудачно - вместо мяча он ударил соперника ногой в область ягодицы, из-за чего Челядин и оказался на газоне.

Очевидно Пасхал не видел в деталях нарушение, но ведь на матче работал видеоассистент Шурман, и он не сделал подсказу коллеге. Вопрос - зачем тогда нужен VAR, или такие ассистенты как Шурман? А ведь это должен был быть пенальти.

Пасхалу долго пришлось рассматривать эпизод на 46-й минуте матча с отмашкой рукой Щербака в лицо Чирьяка. Момент называется между желтой и красной карточкой, но арбитр принял решение в пользу футбола. На 53-й минуте было попадание мяча в руку Мухоби после отскока от ноги своего партнера, но здесь арбитр поступил верно, не назначив пенальти. Как и принял верное решение назначить на 90+7 минуте 11-метровый удар в ворота "Львова". Все тот же Михоби умышленно сыграл рукой, подняв ее выше плеча, за что также был наказан желтой.

Констатируем, что все нужно делать вовремя. Пенальти на последних секундах не отменяет того факта, что судейская бригада допустила результативную ошибку, повлиявшую на конечный результат матча.