Никакой эйфории. Тренер Львова прокомментировал победу над Ворсклой

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов" Виталий Шумский прокомментировал сенсационную победу его команды над "Ворсклой" в восьмом туре чемпионата Украины.

- Прежде всего, после такого матча очень положительные впечатления. Мы уже очень давно не добывали побед в УПЛ. Наши болельщики также заждались хороших результатов. Конечно, ребята после предыдущих поражений были немного подавлены. Впрочем, перед поединком с "Ворсклой" внесли необходимые коррективы, игроки на поле выполнили все, что от них требовали. При случае хочу также поздравить президента ПФК "Львов" Богдана Иосифовича Копытко с Днем рождения. Такая победа, уверен, хороший подарок для него. Хочу поблагодарить также предыдущей тренерский штаб, ведь они своей работой также присоединились к нашему успеху.

- Двумя ключевыми персонажами на поле в футболке "Львова" стали двое выходцев из молодежного состава. Имеется в виду Ныч, который отметился забитым мячом, а также Костык, который под занавес игры парировал пенальти. Как оцените действия молодых исполнителей "Львова" во встрече с "Ворсклой"?

- Действительно искренне рад таким успехам. Знаю обоих с детства. В текущем сезоне Нычу никак не удавалось забить, хотя моменты и были. В последнее время нападающий начал больше работать на тренировках и записал в свой актив победный гол. Что касается Ореста Костыка, то он тоже очень хорошо себя показывает на тренировках. Собственно, поэтому ему, не побоюсь этого слова, удалось стать героем матча. Поздравляю ребят, так держать, но основной объем работы, конечно, впереди.

- Что нужно дальше делать команде, чтобы и в дальнейшем сохранять такой позитивный настрой?

- Никакой эйфории нет. Помним, что имеем в турнирной таблице лишь 4 зачетные пункта. Основная борьба - впереди. Универсальный рецепт - работать. Только в таком случае можем надеяться на дальнейшие удачные итоги.

Добавим, что "Львов" прервал серию из 20 официальных матчей без побед. Три полученные очки позволили львовянам покинуть последнее место, куда опустился "Рух".