Нещерет: Коленки тряслись. Но ближе к матчу все прошло

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет в эфире "ПроФутбол" высказался о своем первом матче за первую команду в матче с "Днепром-1" (2:1).

– Перед матчем, конечно, коленки тряслись. Когда мне об этом сообщили, чуть-чуть волновался. Но ближе к матчу все прошло.

Каждый подошел, поддержал, сказал, чтобы я не волновался, они все сделают, чтобы дебют прошел отлично, – сказал Нещерет.