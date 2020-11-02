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Нещерет: Коленки тряслись. Но ближе к матчу все прошло
18-летний голкипер заменил Бойко и Бущана
Вратарь "Динамо"
– Перед матчем, конечно, коленки тряслись. Когда мне об этом сообщили, чуть-чуть волновался. Но ближе к матчу все прошло.
Каждый подошел, поддержал, сказал, чтобы я не волновался, они все сделают, чтобы дебют прошел отлично, – сказал Нещерет.
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Источник:ПроФутбол
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