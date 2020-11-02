Скрипник: Мы не наиграли на победу в матче с Ингульцом

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с "Ингульцом" в рамках восьмого тура Чемпионата Украины.

"Когда играешь дома – хочется побеждать. Поздравляю "Ингулец", думаю, они довольны одним очком, которое заработали. Все по делу – мы не наиграли на победу. Может, в последнем нашем моменте можно было матч спасти. Было много нюансов, но на них мы не ссылаемся. В таком графике, как мы работали, может, свежести, эмоций не было, но в конце разбежались, хоть и было уже поздно. Недовольны ни результатом, ни своей игрой".