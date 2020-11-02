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Скрипник: Мы не наиграли на победу в матче с Ингульцом
Луганчане разочарованы результатом
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с "Ингульцом" в рамках восьмого тура Чемпионата Украины.
"Когда играешь дома – хочется побеждать. Поздравляю "Ингулец", думаю, они довольны одним очком, которое заработали. Все по делу – мы не наиграли на победу. Может, в последнем нашем моменте можно было матч спасти. Было много нюансов, но на них мы не ссылаемся. В таком графике, как мы работали, может, свежести, эмоций не было, но в конце разбежались, хоть и было уже поздно. Недовольны ни результатом, ни своей игрой".
После восьми туров "Заря" занимает восьмое место в турнирной таблице. В четверг команда Скрипника сыграет с АЕКом в Лиге Европы.
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