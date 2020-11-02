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Скрипник: Мы не наиграли на победу в матче с Ингульцом

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане разочарованы результатом

Скрипник: Мы не наиграли на победу в матче с Ингульцом
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с "Ингульцом" в рамках восьмого тура Чемпионата Украины.

"Когда играешь дома – хочется побеждать. Поздравляю "Ингулец", думаю, они довольны одним очком, которое заработали. Все по делу – мы не наиграли на победу. Может, в последнем нашем моменте можно было матч спасти. Было много нюансов, но на них мы не ссылаемся. В таком графике, как мы работали, может, свежести, эмоций не было, но в конце разбежались, хоть и было уже поздно. Недовольны ни результатом, ни своей игрой".

После восьми туров "Заря" занимает восьмое место в турнирной таблице. В четверг команда Скрипника сыграет с АЕКом в Лиге Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Dynamomania

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Комментарии (2)
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Исследователь
02.11.2020 в 12:19
Просто Ингулец был хорош. Выглядит гораздо лучше чем Ворскла.
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дедушка (Сумы)
02.11.2020 в 11:51
Надо было отпускать его в ск,дела не будет.Ни одного удара в створ ворот.Я даже не помню при каком тренере так было у Зари.
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