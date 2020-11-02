Премьер-лига
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В УПЛ назвали лучшего игрока восьмого тура
Цыганков опередил Тайсона, Ныча и Костика
Выбор пал на
Против "Днепра-1" (2:1) Цыганков сыграл на высшем уровне, помог днепрянам забить гол в свои ворота, а также отметился победным точным ударом в этой встрече.
Всего на счету Цыганкова в чемпионате 4 гола и один ассист в 8 матчах Премьер-лиги.
На звание лучшего в туре также претендовали Орест Костик и Назарий Ныч из "Львова", а также хавбек "Шахтера" Тайсон.
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Источник:УПЛ
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Komendor (Запорожье)
02.11.2020 в 12:20
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