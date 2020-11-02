Символическая сборная восьмого тура УПЛ по версии UA-Футбол

После восьмого тура УПЛ турнирная таблица стала более привычной. "Ворскла" проиграла "Львову" и пропустила на второе место "Шахтер". Дончане ожидаемо расправились с "Мариуполем". А лидерство продолжает удерживать "Динамо", добыв волевую победу над "Днепром-1". Из неожиданностей тура отметим победу "Олимпика" над "Колосом" и боевую ничью "Александрии" с "Десной".

ВРАТАРЬ

Орест Костык (ФК "Львов").

19 матчей подряд не выигрывал "Львов" в рамках чемпионата Украины. Эта серия могла так и не прерваться, если бы на седьмой компенсированной минуте 21-летний голкипер львовян, который проводил лишь четвертый матч на высшем уровне в своей карьере, не отбил пенальти! Сомнений быть не может - Орест главный герой матч. И это мы еще не упоминали выход один на один с Ребенком, классный удар того же Павла под перекладину и много черновой работы от Костыка.

ЗАЩИТА

Энес Махмутовичу (ФК "Львов").

В матче "Львов" - "Ворскла" полтавчане владели мячом 72% игрового времени! А это значит, что оборона львовян должна была быть максимально сконцентрированной. Представитель Люксембурга в этом плане сыграл очень хорошо, особенно на фоне своего партнера Михоби. Ну и главное - ни у лучшего бомбардира текущего чемпионата Владислава Кулача, ни у всегда опасного Руслана Степанюка так и не было явных возможностей пробить Костика. Так что Мехметович качественно справился со своими обязанностями.

Максим Ковалев ("Ингулец" Петрово).

Из-за погодных условий луганчане в поединке с новичком взяли на вооружение фланговые подачи и прострелы. Тем более, что завершать их должен был опытный Александр Гладкий, да и Кабаев способен найти свободное пространство. Впрочем, в штрафной "Ингульца" этого свободного пространства как раз и не оставалось, ведь Максим в традиционном для себя стиле действовал самоотверженно, а главное надежно. "Заря" смогла сравнять счет, но сделала это только благодаря пенальти.

Иссиар Драме ("Олимпик" Донецк).

Настоящий великан, мощный защитник дончан выиграл множество борьбы и отвел множество угроз от ворот "Олимпика". Правда, в этой игре преимущество Драме на мгновение стало его недостатком, с такими габаритами игроку непросто быстро "сложиться", в конце встречи мяч попал в руку защитнику и арбитр назначил пенальти. Но этот эпизод не стал решающим, "олимпийцы" победили, а Драме сделал для этой победы максимум возможного.

ПОЛУЗАЩИТА

Александр Андриевский ("Динамо" Киев).

Один из самых актуальных вопросов перед матчем "Динамо" с днепрянами был – кто заменит Сидорчука? Луческу выбрал Андриевского и хавбек справился со своей задачей. В свете будущего противостояния с "Барселоной" есть определенный оптимизм, Александр проявил себя надежным и самоотверженным опорником, днепрянам пришлось непросто с Андриевским, хотя, конечно, в Лиге Чемпионов ему придется еще сложнее.

Кирилл Ковалец (ФК "Александрия").

"Десна" вчистую выиграла первую половину встречи, а вот после перерыва на поле стадиона "Ника" уже правили хозяева, в составе которых особенно выделялся центральный атакующий хавбек. Получив от тренера свободу (за счет выхода Банады), Кирилл начал творить. И именно он ассистировал Евгению, когда тот сравнял счет. Собственно, ни одна атака "Александрии" не обходилась без Ковальца, который в очередной раз продемонстрировал свою важность для команды.

Виктор Цыганков ("Динамо" Киев).

Пришлось отыгрываться киевлянам в противостоянии с "Днепром-1", проявить характер помог команде Цыганков. Сначала Виктор заставил ошибиться Адамюка, который отправил мяч в свои ворота (с настойчивостью Цыганкова не каждый может справиться). А затем лидер атак "бело-синих" воспользовался пасом Буяльского и забил сам.

Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Нельзя назвать "Мариуполь" серьезным раздражителем для "Шахтера", в играх в ним "горняки" редко испытывают проблемы, но Тайсон настроился и на этого приемлемого соперника. Никаких поблажек. Бразилец не умеет играть в "полноги" и расслабленным подходить к рядовому матчу. Как результат – дублем отметился Тайсон и стал примером для молодых игроков "Шахтера", которые получили возможность проверить свои силы в матче УПЛ.

Бенито ("Олимпик" Донецк).

"Команда провела хороший матч и справедливо победила", - сказал после игры Бенито, и сложно спорить с героем этого матча, который забил и буквально растерзал оборону "Колоса". Как здорово нигериец может поставить корпус, выиграть позицию, оттеснить защитника и пробить. Бенито в матче восьмого тура часто брал игру на себя, великолепно проявил себя в атаках и стал один из героев уик-энда.

НАПАДЕНИЕ

Назарий Ныч (ФК "Львов").

Свой первый гол в УПЛ забил Ныч, воспользовался шансом, более того, этот гол стал украшением тура и принес победу "Львову". Трех защитников на своем пути обыграл Назарий, словно в каждом матче привык действовать подобным образом. После игры с "Ворсклой" форвард отметил, что оставался на тренировках дольше всех и работал дополнительно, поэтому успешную игру Ныча нельзя назвать случайной.

Андрей Тотовицкий ("Десна" Чернигов).

Главная черта этого игрока - его универсализм. Андрей способен сыграть на любой позиции в атаке. Против "Александрии" он фактически играл второго форварда. В первом тайме он реализовал пенальти. Казалось, что тут такого - 11-метровый. Но в оппонентах был известный мастер по отражению Панькив. Вот и на этот раз кипер был близок к тому, чтобы отбить мяч, но удар был безупречен. Ну а после перерыва именно Тотовицкий набросил мяч на голову Будкивскому, который и сравнял счет. К слову, у Андрея уже четыре забитых мяча в последних пяти матчах.

ТРЕНЕР

Виталий Шумский (ФК "Львов").

В непростом положении оказалась львовская команда, серия без побед и последнее место в турнирной таблице, необходима была встряска, шоковая терапия. Виталий Шумский смог настроить команду, без опыта выступлений на таком уровне и вообще, главным тренером профессиональных команд он не работал, но перетрусил состав, доверился молодежи и воспитанникам клуба, и выжал необходимый результат.