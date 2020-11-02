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Тайсон забил юбилейный гол в УПЛ и догнал Мхитаряна

Премьер-лига
(2 голосов)

13 голов за "Металлист" и 37 за "Шахтер"

Тайсон забил юбилейный гол в УПЛ и догнал Мхитаряна
Новина українською

В матче с "Мариуполем" 49-й и 50-й голы в УПЛ забил один из лидеров "Шахтер" бразилец Тайсон.

Еще в 2010-м году в составе харьковского "Металлиста" Тайсон начал отсчет своих "украинских" голов.

Сейчас бразилец разделяет со своим бывшим одноклубником по донецкому клубу Генрихом Мхитаряном 11-12 места в списке лучших бомбардиров-легионеров в чемпионатах Украины.

32-летний бразилец забил 13 голов в составе "Металлиста", остальные 37 – за "Шахтер".

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В статье: Тайсон Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
УПЛ

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