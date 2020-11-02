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Тайсон забил юбилейный гол в УПЛ и догнал Мхитаряна
13 голов за "Металлист" и 37 за "Шахтер"
В матче с "Мариуполем" 49-й и 50-й голы в УПЛ забил один из лидеров "Шахтер" бразилец
Еще в 2010-м году в составе харьковского "Металлиста" Тайсон начал отсчет своих "украинских" голов.
Сейчас бразилец разделяет со своим бывшим одноклубником по донецкому клубу Генрихом Мхитаряном 11-12 места в списке лучших бомбардиров-легионеров в чемпионатах Украины.
32-летний бразилец забил 13 голов в составе "Металлиста", остальные 37 – за "Шахтер".
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Источник:УПЛ
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