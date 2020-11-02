Чеснаков о поражении от Львова: Если будем выходить с таким настроем и желанием, все в наших руках

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков в эфире канала "Футбол 1" поделился мыслями о матче со "Львовом" (0:1) в матче 8 тура УПЛ.

- Поражения мы как-то и не заслуживали. Но и на победу, так скажем, не наиграли. Ничья была бы справедливым результатом. Моменты у нас были, и с игры, и со стандартов. В конце пенальти не забили.

Обидно, но что делать. Жизнь продолжается. Если мы будем выходить с таким же настроем и желанием, то все в наших руках, - сказал Чеснаков.