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Чеснаков о поражении от Львова: Если будем выходить с таким настроем и желанием, все в наших руках

Премьер-лига
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Поражения не заслуживали?

Чеснаков о поражении от Львова: Если будем выходить с таким настроем и желанием, все в наших руках
Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков в эфире канала "Футбол 1" поделился мыслями о матче со "Львовом" (0:1) в матче 8 тура УПЛ.

- Поражения мы как-то и не заслуживали. Но и на победу, так скажем, не наиграли. Ничья была бы справедливым результатом. Моменты у нас были, и с игры, и со стандартов. В конце пенальти не забили.

Обидно, но что делать. Жизнь продолжается. Если мы будем выходить с таким же настроем и желанием, то все в наших руках, - сказал Чеснаков.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) ФК Львов
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Источник:
Футбол 1/2/3

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