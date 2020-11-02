Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чеснаков о поражении от Львова: Если будем выходить с таким настроем и желанием, все в наших руках
Поражения не заслуживали?
Капитан "Ворсклы"
- Поражения мы как-то и не заслуживали. Но и на победу, так скажем, не наиграли. Ничья была бы справедливым результатом. Моменты у нас были, и с игры, и со стандартов. В конце пенальти не забили.
Обидно, но что делать. Жизнь продолжается. Если мы будем выходить с таким же настроем и желанием, то все в наших руках, - сказал Чеснаков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол 1/2/3
Популярное сейчас
- Усик повторяет путь Ломаченко? Похоже, хэвивейт – не его весовая категория
- Роналду снова в деле. Специя - Ювентус 1:4. Видео голов и обзор матча
- Неудачи Ворсклы и Зори, вспышка COVID в Динамо, хет-трик Яремчука. Главные новости за 1 ноября
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...