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Максимов: У меня даже нет подозрения, что мы недооценили Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Заслуживали на ничью, но не получилось?

Максимов: У меня даже нет подозрения, что мы недооценили Львов
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о матче со "Львовом" (0:1) в 8-м туре УПЛ.

- Тяжело говорить, но мы не должны были уступить по игре. На последних минутах могли вырвать ничью – не забили пенальти. Вся игра не сложилась по реализации моментов. Старались, желание было очень хорошее. Не могу сказать, что игроки не настроились на матч.

Контролировали мяч, но не хватило мастерства для завершения моментов. У меня даже нет подозрения, что мы недооценили "Львов". Мы выходим играть с каждой командой. Моменты, которые у нас были, мы не смогли завершить – это повлияло на результат. Значит повезет в другом матче. Где-то даем шансы молодым, но они пока не тянут.

Считаю, судья нормально судил. Сегодня мы заслуживали на ничью, но не получилось , – сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Львов
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Источник:
ФК Львов

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