Возможно, Скрипнику стоит отказаться от своих принципов. О чём говорить после восьмого тура УПЛ

"Ворскле" втиснуться между "Динамо" и "Шахтёром" теперь будет сложнее, чем оставаться рядом с грандами на протяжении сезона

На прошлой неделе на канале "Подкасты UA-Футбол" вышел новый выпуск "Халата Милевского" , в котором разбирались шансы "Ворсклы" выиграть титул в УПЛ. Такое ощущение, что полтавчане сами же его прослушали и решили, что им теперь для успеха делать ничего не придётся, а мяч начнёт сам залетать в ворота соперников.

Правда же оказалась таковой, что даже "Львов" сам себе забивать не хотел. Показали ли вчера львовяне что-то сверхъестественное? Нет. Вырос ли за неделю работы с новым тренером уровень технического мастерства коллектива? Нет. Так в чём же дело такого результата?

А дело в "Ворскле", которая провела худший и абсолютно бездарный матч в текущем сезоне. Юрий Максимов не стал после игры критиковать своих подопечных, хотя было за что. Сейчас же ситуация такова, что полтавчане из категории "одного из лидеров" перешли в число "все остальные после киевско-донецкого дуэта". Теперь бы третье место удержать до конца года. Александр Рыженко

В спаде "Динамо" нет ничего удивительного

В последних нескольких матчах столичной команды происходит то, о чем многие предупреждали заранее. Первый период Луческу в команде закончился, и на смену романтике пришли трудовые будни. Вместе с этим, появились и первые недовольства работой румынского специалисты. Мирчу Михайловича успели обвинить в неправильных решениях, излишней вере в Супрягу и в пассивной игре его команды. Однако причины такого спада не только в самом тренере.

Луческу выводил команду на пик формы к самому старту сезона, понимая, что выход в групповой этап Лиги Чемпионов - задача номер один, при выполнении которой он докажет свою состоятельность руководству и сможет наладить контакт с болельщиками. Но весь сезон ровно провести практически невозможно, а потому сейчас киевлянам гораздо важнее стабильно набирать очки, руководствуясь правилом, что самое красивое в футболе - это счет на табло. Остальное - на втором плане.

Очень не вовремя, если такое вообще бывает своевременным, ударил по команде COVID-19. Луческу и так испытывал дефицит кадров на определенных позициях, а теперь еще и лишился двух левых защитников, двух вратарей и ключевого футболиста центра поля. Впереди у "Динамо" игры с "Барселоной" и "Шахтером", и просто им точно не будет. Георгий Грошев

Возможно, Скрипнику стоит отказаться от своих принципов

Принципиальность - это хорошо, это вызывает уважение. Но не тогда, когда это вредит.

"Заря" - это именно тот случай. Виктор Скрипник сразу же стал прививать своей команде игру с ромбом в центре поля. В момент, когда под его руководством собралось максимум подходящих под эту схему игроков, луганчане выглядели здорово. Однако сейчас Скрипник не обладает нужным подбором исполнителей. Как следствие – неудачный старт в чемпионате, два поражения в Лиге Европы, вот теперь ничья с новичком высшего дивизиона.

Так может Виктору Скрипнику стоило бы не игроков встраивать в свою тактику, а выбрать тактику, которая бы скрыла слабые стороны команды и вывела на передний сильные? Конечно, нам легко говорить, а делать ему. Но такова судьба тренера… Сергей Швец

Руслан Костышин на старом багаже в Лигу Европы не вернётся

"Колос" сейчас выглядит очень вяло. Ковалёвцы в двух стартовых турах одержали две победы, но не в последнюю очередь благодаря удачному календарю, ведь противостояла команда двум соперникам из Львова.

Однако затем всё более-менее встало на свои места: судейские подарки в играх с "Мариуполем" и "Зарёй" помогли взять ещё четыре балла, а "Минаю" команда забила на два гола больше, чем наиграла.

Не сказать, что "Олимпик" на выходных показал какой-то высочайший уровень игры, но даже показанного хватило, чтобы взять три очка. А впереди у ковалёвцев - "Днепр-1", "Ворскла", "Десна" и "Динамо". Ничью практически в каждой из этих игр можно будет считать успехом.

"Колос" накрывает волна "второго сезона". Уже не всё получается за счёт одной самоотдачи, Селезнёв не оказался усилением для атаки (видимо, коуч решил повторить фокус с Лысенко - опытный форвард стал реальным усилением атаки), а сам Костышин-старший зачем-то стал тасовать состав от игры к игре. В прошлом сезоне у ковалёвцев была задача каким-то образом запрыгнуть в ТОП-6, просидеть без дела весь второй этап и выстрелить в плей-офф. На этот раз такого не получится, потому что стыковых игр не будет. Поэтому для повторения борьбы за еврокубки нужно усиливаться и добиваться какой-то стабильности в атаке. Александр Рыженко

"Минай" и "Рух" пока не выглядят командами уровня УПЛ

С началом новой кампании в УПЛ играет 14 команд. Прошлый сезон Первой лиги получился очень конкурентным, а на места в верхней тройке претендовало сразу шесть коллективов. Обставить всех удалось "Минаю", "Руху" и "Ингульцу", которые осуществили мечты своих владельцев и завоевали право играть среди лучших. Троица действительно выделялась, и казалось, что у них будет шанс повторить успехи "Колоса" и "Днепра-1", которые, будучи абсолютными дебютантами, удивили год назад.

На деле все гораздо сложнее. Львовяне и закарпатцы в очной игре в воскресенье в очередной раз заставили усомниться в правильности расширения УПЛ. Посредственное качество футбола, много борьбы, фолов и минимум конструктива - неужели такими должны быть матчи высшего дивизиона? И уже не скажешь, что команды не успели прижиться в новых условиях, ведь с начала чемпионата прошло больше двух месяцев, но на троих дебютанты наиграли на одну победу. За семь туров. Знаете, сколько игр понадобилось "Колосу" и "Днепру-1", чтобы добыть первую викторию? Одна.

Вряд ли до зимнего перерыва новички смогут преобразиться, а потому мы не ждем особого прогресса. Все решит вторая половина сезона, но без качественного усиления, "Рух", "Минай" и "Ингулец" снова схлестнутся в отчаянной битве. Только уже за последнее место, а точнее за возможность его избежать. Георгий Грошев

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Владимир Шаран вовремя исправился, значит, "Александрия" еще поборется

Матч "Александрия" - "Десна" оказался весьма интересным с точки зрения тренерского противостояния. Владимир Шаран, избрав тактику с пятью защитниками, отдал инициативу черниговцам, чтобы его команда сыграла вторым номером. Но замысел не сработал. Александр Рябоконь принял территорию, но и с саблей наголо не бросился на соперника. Гости получили возможность спокойно атаковать, и благодаря техническому арсеналу Мудрика, Калитвинцева и Тотовицкого повели в счете. По итогам первого тайма казалось, что "Десна" доведет дело до победного завершения.

Однако Владимир Шаран вовремя спохватился, позволив команде играть в присущем ей стиле. Сняв одного из центрбеков, тренер "Александрии" выпустил еще одного полузащитника – Банаду. Это позволило Кириллу Ковальцу получить свободу действий на половине поля соперника. Да и Евгений как никто другой способен врываться в чужую штрафную. Результат на табло – "Александрия" не проиграла, хотя могла и выиграть, если бы более дисциплинированно сыграла в защите после второго забитого гола.

Какой из этого вывод? То, что команда Владимира Шарана способна противостоять "Десне", которая сейчас выглядит наиболее целостной с точки зрения подбора кадров. Более того, если тренеру удастся избегать неправильных решений, "Александрия" наверстает упущенное и вернет статус одного из основных претендентов за бронзу. Сергей Швец

"Шахтёр" до зимней паузы может выйти в лидеры УПЛ

Давайте оглянемся и посмотрим на восемь туров "горняков" в чемпионате. Какой результат можно назвать по-настоящему провальным? Разве что ничью с последней на данный момент командой лиги "Рухом". Уже на ближайших выходных у команды Луиша Каштру игра с "Динамо", которое выйдет на поле без 13 футболистов основы из-за травм и карантина. Побеждай здесь - отставание от киевлян уже будет всего один балл.

Помимо этой игры у дончан достаточно комфортный финал календарного года: с остальными лидерами команда уже играла, а тренерский штаб может себе позволить ротацию между играми ЛЧ и УПЛ. Ситуация не столь катастрофическая, как это казалось в сентябре или октябре.

Понятно, сейчас "Шахтёр" не выглядит столь мощно и ярко, как это было в прошлом сезоне. Однако даже такой "Шахтёр" всё ещё может повторно оставить "Динамо" ни с чем. Александр Рыженко

В материале использованы фото ФК "Заря", Александра Приходько/UA-Футбол, ФК "Колос" и ФК "Александрия"