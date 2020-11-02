В большой семье аж два урода, или Снизу постучали! Акценты зрителя на играх 8-го тура УПЛ

Назвал бы этот тур довольно пестрым, если бы его явно не портили два матча из семи. С одной стороны, именно такими они и ожидались – по природе их участников и составленных из них пар команд. С другой – ответственность за это можно возложить на наши футбольные власти, которые могли бы и не допускать подобного. При том, что речь идет о двух совершенно разных явлениях.

Днепр – Динамо 1:2

Шахтер-Мариуполь 4:1

Львов – Ворскла 1:0

Александрия – Десна 2:2

Колос – Олимпик 1:2

Ингулец – Заря 1:1

Минай – Рух 0:0

Зрелищность. Формально лучшим здесь можно было бы назвать матч "Шахтер" – "Мариуполь", в котором было зафиксировано аж полторы дюжины голевых моментов. Однако гол престижа гостей стал единственным их шансом за всю игру. А главное – у них не было ни малейшего шанса еще до ее начала. И причина тут не в классе команд, не в травмах, и не в пандемии.

Этот позор украинского футбола продолжается из года в год. "Мариуполь" выставляет против "Шахтера" практически свой дубль, поскольку почти вся его основа состоит из арендованных у соперника игроков. И, на мой взгляд, винить в этом следует не тех, у кого не остается выбора. И не тех, кто радостно пользуется возможностью получить очки фактически еще до старта сезона.

Виновны те, кто позволяет столь неслыханной профанации футбола вершиться на полях Украины уже столько лет. Не поверю в то, что покончить с этим жалким фарсом не в их компетенции.

А за вычетом этого уродливого исключения из правил, самым зрелищной назвал бы игру в Александрии. Хотя и поединок в Ковалевке ей почти не уступил.

Среднюю степень смотрибельности нам явили "Ингулец" с "Зарей" и "Львов" с "Ворсклой". Да-да, и во Львове тоже, несмотря на все восхищения публики, включая моего судейского консультанта, который вообще так впечатлился, что назвал это "игрой года в ЧУ". Из тех, что ему удалось посмотреть полностью: обычно он сосредотачивается на конкретных эпизодах.

Давайте не путать святое с грешным. Матч, в котором было лишь три реально голевых момента (гол, пенальти и дальний удар), уже по определению не может быть признан лучшим в этой рубрике. Другое дело, что он был очень интересным по своему духу и сценарию, а также сумел удивить развязкой. Но, согласитесь, игры с воротами в нем могло быть и побольше.

Не более "тройки" по пятибалльной системе поставил бы поединку "Днепра" с "Динамо", где второй тайм, в смысле зрелищности, отсутствовал, как таковой. И, наконец, дерби пришельцев из Первой лиги заслуживает отдельного упоминания. Это и был второй урод в семье 8-го тура.

Я бы даже сказал, уродец. Единственным его фрагментом, о котором имело бы смысл вспомнить, стал промах Кожанова по воротам "Руха" на 71-й минуте. До этого был лишь "гол" рукой Стаменковича и пятиминутный оживляж после него из трех полумоментов. Битый час с начала матча команды бились и боролись. Как говорят в народе, игра была равна – и далее в рифму…

Коуч "Миная" назвал ее игрой за 9 очков. Наблюдая это, хотелось, чтобы соперники, как можно скорее, покинули поляну, навьюченные своими заслуженными – каждому по 4,5 – очками. А еще, каждого, кто впредь вякнет о пользе расширения УПЛ, надлежит заставить высмотреть полностью этот нефутбол. С обязательной добавкой: "Ингулец" - "Минай". Вот что вы впустили в "вышку".

И здесь без вариантов вина лежит на наших футбольных властях. Поддавшихся псевдопатритоическому популизму: большой стране – большую лигу! А выгребаем из этой ямы мы с вами…

Интрига. Матч "Шахтера" с "Мариуполем" можно было заканчивать уже на 27-й минуте, когда Тайсон открыл счет с пенальти. Хотя, как уже было сказано выше, его можно было и не начинать. Гол Цыганкова в раздевалку "Днепра" подвел черту под основными событиями другого киевского матча. По большому счету, и этот фаворит обошелся малой кровью.

Второй гол "Олимпика", забитый Шахабом с пенальти, по сути, лишил надежд на очки "Колос" на 62-й минуте. И, пожалуй, зачтем-таки "Минаю" его единственный на две команды голевой момент за всю игру с "Рухом" - в середине второго тайма.

А вот "Десна" ушла от поражения в Александрии лишь на 84-й минуте – спас Будковский. Тут интересно то, что Ситало вывел вперед хозяев лишь двумя минутами раньше, а еще десятиминутку назад они и вовсе проигрывали. О, сюжетец!

Результат двух поединков мог быть изменен буквально перед финальным свистком. Промах Назарины лишил победы "Зарю", а герой Львова Костык, парировав пенальти от Кане, не позволил отыграться "Ворскле". И это было воистину круто!

Логика. На сей раз, ее в украинском футболе было более чем достаточно. По моим наблюдениям и расчетам, "Олимпик" с "Колосом" "наиграли" ровнехонько на 2:1. Абсолютно точно отразил общую картину игры с "Днепром" и минимальный счет в пользу "Динамо". Не поддается сомнениям крупный счет "Шахтера", устроившего мариупольский погром.

"Минай" - "Рух": тут в футбол играть не начинали, откуда же взяться открытому счету? "Ингулец" - "Заря": пожалуй, тоже все закономерно – обеим сестрам по серьге, большего не заслужили.

Как по мне, "Десна" все же была ближе к победе, по сумме впечатлений от матча с "Александрией" и соотношению моментов. Возможно, не намного, но ближе. Как, собственно, и "Ворскла" во Львове. Но утверждать это однозначно не возьмусь.

Однако торжество логики даже в пяти случаях из семи – уже сам по себе случай довольно-таки редкий.

Судейство. На проводе – мой персональный консультант оттуда. Если угодно, резидент. Итак, Юстас – Юричу:

"Александрия" - "Десна". 39-я минута – пенальти в ворота хозяев поля и 0:1. На последнем повторе видно, что защитник раньше на мяче. Пенальти не было. Если так – ошибка Козыка, повлиявшая на результат матча.

"Львов" - "Ворскла". 37-я минута – не назначен пенальти в ворота хозяев за фол на Челядине, при 1:0. Как по мне – чистый пенальти, ударил коленом в зад. В таком случае, Пасхал и компания лишили гостей возможности сравнять счет еще до перерыва.

Это те из сообщений, что заслуживали расшифровки. В остальных спорных ситуациях либо мой приятель-профи солидарен с арбитрами, либо их возможные ошибки не влияли на исход игры.

Везение. В главной роли баловня Фортуны в этом туре снялась "Александрия". Уже на 3-й минуте Тотовицкий едва не открыл счет в пользу "Десны" - его удар приняла на себя стойка ворот Панькива. А на 82-й минуте гола Ситало не было бы без двойного рикошета: сначала от газона, затем от экс-александрийца Гитченко.

Считаю, повезло и "Динамо". Ведь на 34-й минуте, когда оно сравняло счет, после навеса Цыганкова имели место и тот же рикошет, и "мастерский" автогол Адамюка. Атака атакой, а уж свезло, так свезло.

Личности. Как ни крути, а не могу не выделить одного из участников "матча-призрака" – вратаря "Мариуполя" Кудрика: у парня более десятка сэйвов за игру, и подавляющее большинство – серьезные. Кабы не он, "Шахтер" и впрямь мог бы поспорить с "Аяксом" за рекорды. У победителей можно было бы отметить более половины команды. Но стоит ли?

А не считая этой игры, на меня наибольшее впечатление произвел черниговец Тотовицкий. И запомнился на протяжении всего поединка, и в обоих голах принял участие. Третьим назову Шахаба. Он очень ярко проявил себя буквально в течение десятиминутки, но именно она увенчалась победным голом "Олимпика" и исключительно благодаря иранцу.

Наверное, стоит упомянуть и Цыганкова, так или иначе, участвовавшего в обоих голах "Динамо".

Ну а бесспорным героем тура стал кипер Костык – просто красавчик, сохранивший для "Львова" эту выстраданную первую победу в сезоне своим сэйвом под самую занавесочку.

Симпатии. Как любителю игры, больше всего мне импонировал в туре "Олимпик". После него, пожалуй, "Десна". Ну и третьим, несколько парадоксально, у меня получится "Ингулец".

"Львов" - отдельная тема. Ему респект за характер и волю к победе. И да, он-таки заставил за себя болеть! Хочу сказать, что эта команда была мне симпатична неоднократно и в прошлом – ее гробит бестолковое руководство клубом. Теперь, по его логике, напрашивается оставить у руля команды Шумского. Заодно и сэкономить. Но ведь эффект смены тренера вполне может статься делом случая.

Поистине нулевой командой, справедливо опустившейся на дно, для меня показал себя "Рух". Впрочем, "Минай" тут недалеко ушел. И, в общем-то, разочаровал "Днепр", кроме шикарного гола Назаренко, особо не запомнившийся ничем. Или я уже слишком многого от него требую?

Таблица. "Ворскла" отпустила "Динамо" в свободное плавание, и теперь даже поражение не опустит его на вторую строчку. Лично мне приятно видеть подтянувшийся к лидирующей группе "Олимпик".

"Заря" с "Александрией" постепенно увязают в середине таблицы. И как-то не скажешь, что не по делу. Угасание "Зари" - тема для отдельного разговора. Хотя и разговор этот вряд ли будет долгим.

К слову, не спешите воздавать клубу почести за то, что разрешил сыграть против себя арендованному Янакову. Боюсь, что здесь все может оказаться куда прозаичнее: например, президент "Ингульца" сумел оплатить эту опцию, чего не может себе позволить та же "Заря". Или еще что-то в этом духе…

И, конечно же, отмечаем смену главного аутсайдера. Перефразируя известное выражение: мы уже думали, что "Львов" достиг дна, но он оттуда постучался. И, извини, земеля-"Рух", подвинься!

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 8 6 2 0 17-4 +13 20 2 Шахтер 8 4 4 0 20-9 +11 16 3 Ворскла 8 4 3 1 13-6 +7 15 4 Десна 8 3 4 1 13-9 +4 13 5 Олимпик 8 4 0 4 12-13 -1 12 6 Колос 8 3 3 2 12-9 +3 12 7 ФК Мариуполь 8 3 2 3 7-11 -4 11 8 Заря 8 2 4 2 15-9 +6 10 9 ФК Александрия 8 3 1 4 16-14 +2 10 10 СК Днепр-1 8 2 2 4 12-15 -3 8 11 ФК Минай 7 1 3 3 4-11 -7 6 12 Ингулец 8 0 6 2 8-11 -3 6 13 ФК Львов 7 1 1 5 4-20 -16 4 14 Рух 8 0 3 5 5-17 -12 3

Анонсы. "Динамо" - "Шахтер". Этим сказано все. Добавлю, что аккурат к личной встрече они, наконец-то, привычно оккупировали обе верхние ступеньки турнирной таблицы. Но, поскольку, повторюсь, "Динамо" останется лидером даже в случае неудачи, в этот раз (в отличие от Суперкубка) буду симпатизировать "Шахтеру". Бо хочется интриги.

"Заря" - "Ворскла". По большому счету, два неудачника недели. Многие уже не верят в то, что команда Скрипника поборется в этом сезоне за что-то серьезное. С другой стороны, на мой взгляд, слишком много щедрых авансов было роздано команде Максимова. Хотя в ее пользу несомненно будет второй "греческий" фронт луганчан. Но сколько будет футбола в Запорожье?

"Олимпик" - "Мариуполь". Две интересные в этом сезоне команды, и очень хотелось бы верить в интересную игру между ними. А с точки зрения борьбы за Европу, игра за сколько там очков? Хотя таких игр предвидится еще немало…

"Днепр" - "Колос". Еще два неудачника тура с амбициями. Показалось, что на горизонте забрезжил вероятный спад команды Костышина. Подтвердит ли это оживающий "Днепр"?

"Десна" и "Александрия", по идее, должны справиться с соперниками "с галерки". А вот действо под названием "Рух" - "Ингулец" уж как бы не стало достойным завершением триптиха "Гнилые местечки". Напомню, первые две его части писались ими же при участии "Миная". И вся эта замечательная триада досталась нам в УПЛ после решения о расширении "вышки".

Пока, если коротко и мягко выражаясь, это никак не способствовало укреплению лиги. Скорее наоборот. И все же, очень хотелось бы верить, что в семье матчей следующего, 9-го тура обойдется без уродов.