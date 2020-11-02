Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко: На первый тайм с Зарей вышел состав, который играл в Первой Лиге
Наставник Ингульца доволен ничьёй с Зарей
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал
- Мы довольны результатом. Я благодарен команде за тот характер, который был показан и по игре во многих моментах мы выглядели достойно. На первый тайм вышел состав, который играл в Первой Лиге и он хорошо сыграл против "Зари", команды такого уровня, участника Лиги Европы – нам было очень сложно противостоять такому сопернику.
Подействовал настрой, который тренерский штаб донёс до игроков перед матчем, да и то что "Заря" очень сильный соперник, тоже тот главный фактор для ребят, чтобы достойно противостоять этому клубу. Думаю, что "Заря" в голове держала следующее противостояние с "АЕКом", скорее всего, поэтому они поберегли силы. Но наши футболисты сильно старались, чтобы добыть позитивный результат.
- Насколько были сложными погодные условия и состояние поля?
- Это тот факт, который повлиял не только на нашу игру, но и на игру соперника. Сказать, что кому-то было легче или сложнее нельзя, ведь обе команды играли в равных условиях. Приспособиться по началу, было сложно, но газон в великолепном состоянии, поле одно из лучших в Украине. Если бы мы играли на другом стадионе, были бы проблемы при таких погодных условиях.
Популярное сейчас
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Усик станцевал перед Хирном, Чисорой и Хэем. ВИДЕО
- Златан невероятный. ВИДЕО, как Ибрагимович ударом бисиклетой повторил рекорд Шевченко
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО