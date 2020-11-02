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Лавриненко: На первый тайм с Зарей вышел состав, который играл в Первой Лиге

Премьер-лига
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Наставник Ингульца доволен ничьёй с Зарей

Лавриненко: На первый тайм с Зарей вышел состав, который играл в Первой Лиге
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью своей команды в матче 7-го тура УПЛ с "Зарей" (1:1).

- Мы довольны результатом. Я благодарен команде за тот характер, который был показан и по игре во многих моментах мы выглядели достойно. На первый тайм вышел состав, который играл в Первой Лиге и он хорошо сыграл против "Зари", команды такого уровня, участника Лиги Европы – нам было очень сложно противостоять такому сопернику.

Подействовал настрой, который тренерский штаб донёс до игроков перед матчем, да и то что "Заря" очень сильный соперник, тоже тот главный фактор для ребят, чтобы достойно противостоять этому клубу. Думаю, что "Заря" в голове держала следующее противостояние с "АЕКом", скорее всего, поэтому они поберегли силы. Но наши футболисты сильно старались, чтобы добыть позитивный результат.

- Насколько были сложными погодные условия и состояние поля?

- Это тот факт, который повлиял не только на нашу игру, но и на игру соперника. Сказать, что кому-то было легче или сложнее нельзя, ведь обе команды играли в равных условиях. Приспособиться по началу, было сложно, но газон в великолепном состоянии, поле одно из лучших в Украине. Если бы мы играли на другом стадионе, были бы проблемы при таких погодных условиях.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ФК Заря

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