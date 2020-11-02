Хавбек Днепра-1: Йовичевич нас любит, и мы это видим

Хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко, который забил "Динамо" в матче 7-го тура УПЛ (1:2) , рассказал о матче, и не только.

- Александр, твой гол, кажется, просто ошеломил соперника.

- Так получилось (улыбается). Остался наедине с Караваевым, а наш главный тренер требует обыгрывать соперника в таких ситуациях. Убрал мяч, пробил и получилось, что красиво попал в цель. Возможно, это была и случайность (улыбается).

- Чего не хватило, чтобы добыть очки?

- Даже не знаю. Возможно, какого-то везения. Сами видели, какой нелепый мы первый гол пропустили, когда мяч отскочил от своего игрока в стойку и залетел в ворота. А второй гол тоже такой - мяч после удара отскочил к Цыганкову, а тот уже точно пробил. Пропустили два гола не слишком закономерных, поэтому, считаю, что мы полностью заслуживали ничью.

- Насколько сложно было играть на скользком поле?

- Да нормально игралось. Все футболисты были в равных условиях, поэтому, возможно, и сопернику было несколько неудобно. А так, вообще, была нормальная футбольная погода.

- Насколько команду заряжают послематчевые речи главного тренера команды?

- Конечно, заряжают. Тренер нас постоянно мотивирует, каждый день, на каждой тренировке, у него очень много энергии. Тренер нас любит, и мы это видим, поэтому стараемся оправдать его надежды. Пытаемся выходить и побеждать в каждом матче.

- На твой взгляд, команда прибавила с приходом Йовичевича?

- Думаю, что да. Даже уверен в этом.

- Александр, если говорить лично о тебе, что изменилось за этот месяц в твоей игре, ведь сейчас ты постоянно на виду - и играешь, и забиваешь?

- Сложно ответить на этот вопрос. Возможно, отношение нового главного тренера ... Он говорит: выходи и делай свое дело на поле.