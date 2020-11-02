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Хавбек Днепра-1: Йовичевич нас любит, и мы это видим
Хавбек Днепра-1 подвел итог матча с Динамо
Хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко, который забил "Динамо"
- Александр, твой гол, кажется, просто ошеломил соперника.
- Так получилось (улыбается). Остался наедине с Караваевым, а наш главный тренер требует обыгрывать соперника в таких ситуациях. Убрал мяч, пробил и получилось, что красиво попал в цель. Возможно, это была и случайность (улыбается).
- Чего не хватило, чтобы добыть очки?
- Даже не знаю. Возможно, какого-то везения. Сами видели, какой нелепый мы первый гол пропустили, когда мяч отскочил от своего игрока в стойку и залетел в ворота. А второй гол тоже такой - мяч после удара отскочил к Цыганкову, а тот уже точно пробил. Пропустили два гола не слишком закономерных, поэтому, считаю, что мы полностью заслуживали ничью.
- Насколько сложно было играть на скользком поле?
- Да нормально игралось. Все футболисты были в равных условиях, поэтому, возможно, и сопернику было несколько неудобно. А так, вообще, была нормальная футбольная погода.
- Насколько команду заряжают послематчевые речи главного тренера команды?
- Конечно, заряжают. Тренер нас постоянно мотивирует, каждый день, на каждой тренировке, у него очень много энергии. Тренер нас любит, и мы это видим, поэтому стараемся оправдать его надежды. Пытаемся выходить и побеждать в каждом матче.
- На твой взгляд, команда прибавила с приходом Йовичевича?
- Думаю, что да. Даже уверен в этом.
- Александр, если говорить лично о тебе, что изменилось за этот месяц в твоей игре, ведь сейчас ты постоянно на виду - и играешь, и забиваешь?
- Сложно ответить на этот вопрос. Возможно, отношение нового главного тренера ... Он говорит: выходи и делай свое дело на поле.
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