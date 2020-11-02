Цыганык: Шахтер предлагал Ворскле за Ризныка 1 млн долларов и Алексея Шевченко

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил о том, что "Шахтер" всеже заинтересован в голкипере " Ворсклы " Дмитрие Ризныке.

По информации инсайдера, донецкий клуб предложил полтавчанам за вратаря 1 млн долларов и своего кипера Алексея Шевченко.

Впрочем, данное предложение не устроило полтавский клуб, который выставил "Шахтеру" встречное предложение, над которым "горняки" сейчас раздумывают.

Сообщается, что "Шахтер" хочет оформить переход Ризныка летом.

Напомним, что ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявлял, что предложение по Ризныку не поступало.